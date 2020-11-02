蔡正元酸「提名女大生家屬當立委」　王婉諭：噁心至極

▲王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生，日前遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害，鍾姓女大生雙親1日晚間抵台認屍，鍾母一度在殯儀館痛哭，令人不捨。然而，國民黨前立委蔡正元竟酸，台灣想到的補償，可能是提名家屬當立委。對此，時代力量立委王婉諭痛批，噁心至極。

蔡正元2日凌晨在臉書諷刺，「如果再對馬來西亞人講Taiwan can help，他們的反應一定是Taiwan can hurt，遇害女大生是客家人，不是馬來族人，跟台灣客家人完全相同」。

▲蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

蔡正元提到，女大生母親要求絞死殺人犯，讓殺人犯體會女大生死前的無助和驚恐，這個要求合情合理，但台灣做不到還會二次傷害，「因為台灣人也病的不輕，非常重視這種殺人犯的人命，道德發狂到可以教化這種殺人犯」。

蔡正元還說，女大生母親痛徹心扉的要求，台灣很難做得到，「台灣會想得到補償的方法，可能是提名她的家人當立委吧！不知道這算不算Taiwan can help」。

對於蔡正元的言論，曾痛失愛女「小燈泡」的王婉諭在臉書痛批，看到這種言論，真的感到噁心至極，一再用別人的悲劇來開這種惡意的玩笑，難道這就是國民黨的水準嗎？