不只食安會報！政院兒少小組停滯7個月　王婉諭：連聘書都沒有

▲立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院日前遭踢爆，食安會報、治安會報等全都逾期未開。時代力量立委王婉諭4日加碼爆料，「兒童及少年福利與權益推動小組」也已經長達7個多月沒有開會了，甚至連本屆委員、上一屆補聘委員的聘書，也沒有發出。

王婉諭4日在臉書質問，只是一張聘書，到底要讓兒少委員們等多久？按照行政院《兒童及少年福利與權益推動小組設置要點》，兒權小組會議每 4 個月就應該要召開一次。然而，從今年 3 月 24 日第三屆委員的最後一次會議結束之後，這個小組都沒有再開過會。

王婉諭表示，令人驚訝的是，理當在 6 月 28 日後接任的第四屆委員，到現在都還沒有取得聘書或是正式聘任，更誇張的是，甚至連上一屆補聘委員的聘書，也沒有發出。沒有聘書、沒有簽核聘任，這個會議就沒辦法召開。

她透露，自己從 8 月便詢問衛福部相關情形，衛福部則回應，他們早在5月底就送出名單給行政院簽核，直到她和行政院聯繫後，行政院才要求他們將部份和監察院、考試院委員重疊的名單重新修改。

王婉諭無奈指出，這份名單從 10 月中的時候送進行政院，至今仍未得到院長的批示，遲遲沒有得到正式的回覆。她質問，簽核幾份聘書的困難到底是什麼？不明白行政院到底為什麼需要這麼多時間？