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桃園新屋人是「勇腳」　健走活動路線全市各區最長

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▲桃園新屋健走活動

▲桃園新屋區健走活動。（圖／新屋區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市各區陸續舉辦萬人健走活動，鼓勵民眾多到戶外運動，經營身心健康；14日由新屋區公所舉辦「新屋歐海呦健行Let's go」活動，於永安漁港展開，健走路線全長約8公里，是各區健走活動中，健走路線最長的，參加健走並走完全程的民眾開心稱許新屋人是「勇腳」、「骨力走」！

▲桃園新屋健走活動

▲「骨力走」身心健康。（圖／新屋區公所提供）

「新屋歐海呦健行Let's go」活動，健走路線全長約8公里，途經新屋知名觀光景點─永安漁港、笨鯊橋、綠色隧道，以及去年才開幕的客家牽罟文化館，沿線緊鄰海岸，路途風光明媚，能夠充分享受到健行沿線壯闊的景色，而為鼓勵民眾報名參加，完成全程健行的民眾，還可以領取精美完走禮「三節式登山杖」。

▲桃園新屋健走活動

據指出，桃園市政府為鼓勵民眾多到戶外運動，自10月起於全市各區陸續舉辦健走活動，各區規劃的健走里程不一，觀音區以慶重陽為主，邀請長輩參加，健走路線有2.5公里，中壢區因在都會區內，規劃路線只有3.5公里、楊梅區4公里、大溪區有5.5公里，該些區的健走活動，都已陸續舉辦完成，各個區並吸引萬人參加，民眾參與熱絡，14日舉辦健走的新屋區則是規劃路線最長的。

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