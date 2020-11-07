再槓螞蟻金服　人行、銀保監會雙重警告：別玩錢生錢遊戲

▲螞蟻金服。（圖／視覺中國）

文／中央社記者邱國強北京6日電

螞蟻集團上市計畫喊停後，中國官方對金融操作警覺大增。中國人民銀行及銀保監會高層官員今天同步警告，實體經濟才是金融創新及資金流通的正確目標，不要玩「錢生錢」的遊戲。

綜合中國媒體報導，中國國務院今天舉行例行政策吹風會，與會的中國人民銀行副行長劉國強及中國銀保監會首席律師劉福壽，不約而同作出上述宣示性極強的表態。

劉福壽意有所指地表示，中國銀保監會一方面支持金融業在「風險可控」的前提下進行「合理創新」，同時堅持「創新是為實體經濟服務」，要為實體經濟做貢獻。

他指出，目前中國金融風險「趨於收斂，整體可控」。但受內外部各方面因素影響，仍面臨一些不確定性、不穩定性，必須充分重視、冷靜分析。

▲大陸央行、中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

劉福壽說，銀保監會按照金融科技的金融屬性，把所有的金融活動都納入統一監管範圍。近年來，針對銀行及保險業面臨的金融風險，已採取多方面措施並取得成果，包括「影子銀行」風險持續收斂，威脅金融安全的「灰犀牛」也得到控制。

劉國強則表示，政策要有確定性，中國貨幣政策主要體現在3個方面的確定性。首先是資金流通量要有一定的數量，「不能太多、不能溢出來」；二是資金價格整體呈下降趨勢，要有確定性的預期；三是「資金要去實體經濟」，不要去玩「錢生錢」的遊戲。

劉國強說，讓上述3個確定性應對市場的高度不確定性，效果是好的。他並聲稱，當前中國國內經濟復甦態勢良好，人行的政策利率和貸款市場報價利率（LPR）均保持穩定，企業貸款利率持續下降，並處於歷史較低水平。

▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）