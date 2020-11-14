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孫大千轟這些人「美豬國家隊」　網：那些年我們一起殘害國民健康

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▲孫大千14日在臉書列出七位民進黨「美豬國家隊」的豬隊友。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千14日在臉書列出七位民進黨「美豬國家隊」的豬隊友。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文8月30日無預警宣布明年元旦起開放萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛後，相關政策配套、昨是今非的立場成朝野攻防戰焦點。前國民黨立委孫大千14日在臉書揶揄，列出民進黨「美豬國家隊」的7名豬隊友。對此，有網友留言表示，「這些人半夜睡得安心嗎？」

孫大千首先點名總統蔡英文，認為她為了巴結美國川普政府，不惜犧牲台灣人民的健康安全；接著是行政院長蘇貞昌，批評他除了騙神明和噴口水之外，始終無法提出一套讓民眾相信的美豬溯源機制。

孫大千也列出，主張「只要吃不死人，就沒關係」的衛福部長陳時中；換了位子，就換了腦袋，且顏色決定標準的農委會主委陳吉仲；以及，拿一個虛無縹緲的台美經濟對話，談一個模糊不清的戰略性經濟議題，來唬弄台灣人民的經濟部長王美花。

至於安排民進黨立委是第七個「豬隊友」，孫大千批評，出賣道德良心，在立法院封殺所有對美豬不利的提案。

此外，近日誣指台北市冠軍牛肉麵店使用萊牛的行政院發言人丁怡銘也榜上有名，孫大千形容他為了護航美豬，不惜拿牛肉麵陪葬。

對於孫大千的7名豬隊友名單，有網友表示，「這些人半夜睡得心安嗎？」、「冥盡檔不倒，台灣不會好」、「不對不對！是"那些年我們一起殘害國民健康"」。

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