1根吸管搶超商喊：撩下去了！大夜店員淡定交10張百鈔…醉男下場曝

▲醉漢拿著1根吸管到便利商店搶錢，店員不害怕但依公司規定給了1000元。（圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子8月間喝了酒，拿根手搖飲店的吸管，闖進台北市中山區1間便利商店，用吸管尖頭指著大夜班店員要搶劫，店員給了10張100元鈔票，等林男走了才報案，檢警調查時，店員表示自己完全不怕，但是公司交代遇劫不要抵抗，所以付錢了事，台北地檢署認為林男並未使人畏懼或不能反抗，28日依強制使人行無義務之事起訴，請求法院給予簡易判決處刑。

這起吸管強盜案發生在8月28日深夜，喝醉的40多歲林男先是到中山區中山北路二段的便利商店，要求店員幫他儲值e遊卡1萬元，店員表明大夜班只能代儲4千元，林男悻悻然離開，半小時後，回到店裡，秀出手搖飲店常見硬式吸管，要求店員把錢都交出來。

▲便利商店為確保員工安全，教導員工遇到搶劫不要抵抗。（圖／pixabay）

店員看著吸管尖頭對向自己，仍淡定對林男表示，收銀機裡面只有不到2000元，「確定要？」林男無奈表示：「沒辦法，我撩下去了」，店員因此數了10張百元鈔票交給林男。店內另名身材較為高大的客人曾詢問是否需要幫忙，店員拒絕，等林男離開，店員報案，警方隨即根據監視器追蹤到林男下落，將他逮捕，身上搜出「強盜」得手的全部百元鈔。

林男坦承因為缺錢花用而觸法，但是店員作證表示，當時完全沒有感覺到害怕，只是公司交代過，遇到有人搶劫，不要抵抗，所以他照林男指示給錢，檢察官考量林男拿吸管犯案，未達到以強暴、脅迫使人不能抗拒而交付財物的強盜罪嫌，也不構成使人畏懼的恐嚇罪，最後依使人行無義務之事的強制罪起訴林男。

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