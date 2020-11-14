不滿綠委擬修法逼國民黨改黨徽　陳以信：「顛倒黑白」有種改國徽

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委陳明文、王美惠提案修改《政黨法》，規定政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，國民黨立委陳以信13日先批評民進黨不敢改國徽，竟逼國民黨改黨徽，14日再罵，「民進黨步步進逼、欺人太甚」。

民進黨立委范雲9月底曾提修訂《國徽國旗法》等草案，刪除政府機關學校團體，及軍事部隊，應於禮堂及集會場所的正面中央懸掛國父遺像的規定，但最終遭國民黨團退回程序委員會。

事隔2個月，根據立法院《委員提案第25515號》，陳明文、王美惠有鑿於台灣實施民主化已30年，考量單一政黨的政黨黨章與國徽有高度相似，不僅有黨國不分的疑慮，更將嚴重傷害國旗國徽的中立性，因此提議修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，違者若限期內未補正或補正仍未符規定，將不予備案。

對此，陳以信13日在臉書特地框出提案說明第一項寫道「中華民國國徽是中華民國主權的象稱和標誌，普遍使用於中華民國國軍、公共安全機關的旗幟與黨徽中，不應做為特定政黨的政黨標章」，並直批，民進黨果然是顛倒黑白的慣犯，本來就是國徽來自於黨徽，現在民進黨偏要說成好像是黨徽改自於國徽。

陳以信強調，明明是民進黨執政不敢改國徽，竟還要逼國民黨改黨徽，「原來民進黨搶完黨產不夠，還要搶附隨組織，搶完附隨組織還不夠，現在連個黨徽都不要留給國民黨」。

幾小時過後，陳以信再發文開罵，「民進黨步步進逼、欺人太甚！無能好好治國，成天只想鬥爭國民黨！民進黨有種就去改國徽」。

目前由陳明文與王美惠提出的修正草案，已獲15位立委連署，包括，陳亭妃、蘇治芬、莊瑞雄、邱志偉、賴香伶、范雲、王婉諭、賴瑞隆、邱議瑩、余天、蔡易餘、羅致政、趙天麟、邱泰源、黃秀芳。

▼民進黨立委提案修改政黨法徽。（圖／翻攝自Facebook／陳以信，以下圖片皆可放大）