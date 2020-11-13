國民黨9度杯葛蘇貞昌報告：丁怡銘散播假訊息應請辭負責

▲國民黨反「萊豬」，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

民進黨政府預計自明年1月1日起，開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，國民黨團為此持續在立法院杯葛議事，9度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。國民黨立院黨團書記長林奕華表示，若是蘇貞昌願意道歉僵局就能化解。國民黨中央則召開記者會表示，製造假訊息的行政院發言人丁怡銘應該下台負責。

林奕華表示，上次的朝野協商中，國民黨團認為為了因應美國選後局勢，要請蘇貞昌進行專案報告，之後再談行政院的施政報告，但是民進黨強硬要求要將兩者綁一起進行，因此協商破局。

國民黨中央黨部13日也召開「政院發言人成名符其實造謠者，不該下台嗎？」記者會，痛批丁怡銘將進口美牛與萊牛畫上等號，傷害業者聲譽，也主導製作並散佈匿名性文宣圖卡攻擊在野黨及媒體，顯然已經成為製造誤導性假訊息的慣犯。

國民黨表示，雖然行政院長蘇貞昌出面致歉，卻稱丁怡銘「知過能改善莫大焉」，面對自己的愛將就極力袒護，對其他官吏卻不假辭色、不留情面，根本是雙重標準。國民黨認為，丁怡銘已經沒有資格擔當政府化妝師的角色，應該請辭負責。

針對農委會指控國民黨萊豬影片是造假，國民黨指出，農委會還恫嚇要以違反社維法送辦，但國內最早引用此影片的台灣動物社會研究會出面說明，「這個QPP屠宰場的所飼養的豬隻及他們所屠宰的豬隻都是餵食萊克多巴胺，這個是事實，要說國民黨或這個影片造假說不過去」，農委會不經查證，就用司法恐嚇在野黨，不也是用虛假的訊息誤導社會視聽。

國民黨強調，蔡英文政府的種種舉措已經凸顯行政團隊施政作為上的進退失序，拿選舉時抹黑、造謠、恐嚇的政治伎倆來掩蓋施政不力的事實，不將心思用在國家治理、為民造福上，而是放在醜化異己的文宣圖卡，製造誤導性資訊的行政院發言人丁怡銘應該下台負責。