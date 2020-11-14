台灣版「炎柱」！鐵路警李承翰保護旅客　迷因對比圖讓2萬人哭了

▲粉專將「炎柱」煉獄杏壽郎和「鐵路警李承翰」做成謎因致敬。（圖／翻攝加藤軍台灣粉絲團 2.0）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本跟台灣都創下票房佳績，其中「炎柱」煉獄杏壽郎的表現更是讓許多人熱淚盈眶。煉獄杏壽郎守護後輩及乘客的背影，讓不少網友想起曾經守護台鐵列車乘客的鐵路警李承翰，直呼「警察大哥永遠在心中沒有死去過。」

IG粉專「沒前途碩士們所做的迷因」日前做出一張迷因（meme），圖中將「炎柱」煉獄杏壽郎和鐵路警李承翰併在一起，表示「身負重傷仍緊抓惡鬼不放，謝謝你們照亮了整列列車。獻給 燃燒整夜至黎明時刻倒下的你們」。

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短短幾行字卻讓人心酸，該圖被分享後有2.4萬人按讚留言，「說好不提的…」、「我會善盡我的職責，在這裡的每一個人都不會死」、「你讓我難過了」、「真人版！！太感謝這位警員」、「大哥救了整台列車的人」、「情景還真的一模一樣」、「不是每個英雄都穿著披風」、「心不禁揪了一下，你們都是偉大的英雄，只是在不同次元空間」。

▲李承翰。（圖／記者許宥孺攝）



鐵路警李承翰2019年7月3日晚間8時42分，在台鐵第152車次自強號內處理逃票鄭姓男旅客的衝突時，被對方以尖刀刺傷腹部，但為了車廂旅客安全，仍主動上前以肉身壓制，直到警力支援化解危機，才之撐不住倒地，緊急送醫。

由於李承翰延誤就醫時間，雖然被輸送1萬8000CC的血液救治，但還是因臟器大量失血，於7月4日上午8時27分宣告不治，得年24歲。李承翰遭到鄭嫌刺殺，一審法官因精神問題為由，判處鄭嫌無罪，李父無法接受，判決後35天便因胃出血病逝。

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▼該圖吸引2.4萬人按讚留言。（圖／翻攝加藤軍台灣粉絲團 2.0）