15公尺高阿拉比犬金箔雕像國家象徵　土庫曼總統親自揭幕

▲土庫曼人對於阿拉比犬情有獨鍾。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）週三前往首都阿什哈巴特（Ashgabat）的新市區，替一座高15公尺、外表貼滿24克拉金箔、使用青銅製成的阿拉比犬雕像揭幕。牧羊犬種之一的阿拉比犬，對土庫曼人來說別具意義，是民族自豪感來源，讓土庫曼人有牢牢掌握土庫曼的想法。

根據《每日郵報》報導，位於新市區的環形交叉路口中心的雕像，本身由青銅鑄成，高15公尺、還有24克拉的金箔覆蓋其全身，底座還有環繞的電視牆，不斷播映阿拉比犬的影片；當地公務員是雕像的設計者。土庫曼政府稱，這座雕像展現了尊重動物的模範勇氣與誠摯之心，凸顯阿拉比犬在國家命運和民族生活中占有一席之地。

別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）以喜愛中亞牧羊犬聞名，其中最喜歡的就是源於土庫曼的阿拉比犬。他認為，生於土庫曼的阿拉比犬，是土庫曼的民族特色之一，甚至還為牠寫書和作詩，將牠描述為成就和勝利的象徵；也曾將阿拉比幼犬送給普丁（Vladimir Putin）。歷史學家克萊門特（Victoria Clement）表示，阿拉比犬有助於樹立民族自豪感，並強化國家鞏固土庫曼領土的觀念。