每年燒掉500億！沙漠「地獄之門」30公尺深洞猛噴火　持續49年不熄滅

▲地質學家一把火上「它」狂燒49年，意外成為當地知名的觀光景點。（圖／翻攝自維基共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

位在中亞的土庫曼想必許多人都相當陌生，但當地其實有一處相當美麗的特殊人造景觀，原來土庫曼國土面積有80%被卡拉庫姆沙漠所覆蓋，而在沙漠的中心有一處充滿火焰的巨大坑洞，外界給予它一個響亮封號叫做「地獄之門」，它一年燒掉的天然氣價值就超過500億新台幣。



據悉，土庫曼1971年時仍是蘇聯的領土尚未獨立，前蘇聯地質學家及工程師前來進行資源探勘，原本他們認定這裡可能挖到藏量龐大的油田，結果卻鑽出了充滿天然氣的洞窟，鑽頭和斟探營所在的地面也因此崩塌成坑，變成一個直徑近70公尺、深度約30公尺的巨大坑洞。

▲「地獄之門」一年燒掉的天然氣價值超過500億。（圖／翻攝自維基共享資源）

洞窟崩塌後天然氣與有毒氣體就開始不斷向外擴散，當時地質學家考慮後決定點燃天然氣，避免有害氣體對附近的居民造成健康上的損害，地質學家們預測火焰數天內就會因為天然氣燒光而熄滅，沒想到火焰自當初後就一直燃燒至今48年，光一年燒掉的天然氣價值就超過500億。

從生態保護及資源使用的角度來看，「地獄之門」顯然是環境破壞與資源浪費的大殺手，不過獨一無二的景觀也賦予了當地全新的觀光價值，每天都吸引百名世界各國的遊客前來參觀，人們只要站在地獄之門的邊緣，就能感受到攝氏50多度的溫度，最下面的坑底甚至高達1200度。

▲如果繼續放任不熄滅，「地獄之門」應該還能持續燒至少30年。（圖／翻攝自維基共享資源）

因為其未燃燒就溢散的有毒氣體容易導致人類罹患癌症，因此現今地獄之門方圓10幾公里內都沒有人類敢居住了，土國總統別爾德穆哈梅多夫2010年4月曾造訪此地，下令阻止烈火持續燒下去，但該洞窟的火至今仍沒有熄滅，有專家就推測如果繼續放任不熄滅，「地獄之門」應該還能持續燒至少30年。