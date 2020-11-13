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新化警至永康查獲販毒案　起獲愷他命+毒咖啡包

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▲台南市新化分局偵查隊查獲張姓男子涉嫌持有起獲愷他命、毒咖啡包及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局偵查隊查獲張姓男子涉嫌持有起獲愷他命、毒咖啡包及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局11月12日中午12時許，由偵查隊隊長蔡志成率員7人，持搜索票在永康區永中街60巷，查獲張姓男子涉嫌持有第二、三級毒品及電子磅秤1個、夾鏈袋1批等證物，另查洪姓女子涉嫌持有第三級毒品，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市新化分局偵查隊查獲張姓男子涉嫌持有起獲愷他命、毒咖啡包及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警方表示，11月12日中午12時許，由新化分局偵查隊長蔡志成率所屬小隊長陳文政、陳炳儒、偵查佐陳華翰、陳俊佑、巡佐尤建中、警員鄭伊涵等7人，持搜索票至台南市永康區永中街60巷一處民宅搜索，查獲29歲張姓男子持有第三級毒品愷他命4包含袋重9.78公克、第二級毒品咖啡包7包含袋重59.23公克及電子磅秤1個、夾鏈袋1批等證物。

另查獲其友人23歲洪姓女子持有第三級毒品一粒眠3顆毛重0.84 公克、橘色藥丸4顆含有第三級毒品愷他命成分毛重1.84公克，全案除依毒品罪嫌將張嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上追查毒品來源中。

▲台南市新化分局偵查隊查獲張姓男子涉嫌持有起獲愷他命、毒咖啡包及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長歐祖明表示，近幾年智慧型手機相當普及，且通訊軟體的發達，讓監聽的效果大打折扣，掃蕩中、小盤毒販得「硬碰硬」！很多時候必需耗費人力，長期跟監，甚至利用毒蟲之間的「互咬」取得線報，緝毒工作相當辛苦，新化警分局仍會努力掃毒，讓更多人免於毒品的戕害，另對於掃毒有功人員將利用集會機會公開表揚。

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