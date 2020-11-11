警抓酒駕愛上清純女！求婚前意外發現她的「暗黑身分」：心都碎了

▲警員值勤以為遇到真愛，沒想到後來的結局令他心碎。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名警員深夜值勤抓到酒駕騎士，發現機車後座的女子是自己的學妹，兩人因此有了交談，後來甚至成為情侶！但甜蜜交往一陣子後，女方開始頻繁地跟異性有飯局，警員在好奇心驅使下進行調查，意外發現女友的「暗黑背景」以及兩人交往的真實理由，他無奈說，「心都碎了…」

●以為是真愛…

警員（化名阿龍）表示，前年深夜值勤攔到一輛雙載機車，女騎士酒測超過標準值涉犯公共危險罪，因此阿龍要帶人回派出所製做筆錄，下秒瞄到後座散發仙氣的26歲女乘客，發現她是國小時期的學妹，阿龍心花朵朵開，打招呼問，「妳是『紅豆』（化名）嗎？」女子嚇一跳，「你怎麼認識我？」後來兩人聊著聊著互留聯繫方式。

過一陣子，阿龍跟紅豆的手牽一起了，出遊、吃飯、偷偷在警用宿舍愛愛，一切如同正常情侶般單純而甜蜜，阿龍還一度把紅豆當作結婚對象，「我曾想跟她求婚，為她買房，但真的只是曾經了…」因為幸福時光只有短短的4個月。

▲阿龍追到了紅豆，交往僅4個月，兩人的感情便發生變化，阿龍調查後發現可怕的真相。（相愛示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

紅豆開始動不動就跟阿龍吵架，或是找其他異性吃飯，阿龍覺得一切變化得太突然，冷靜想想，當初紅豆跟他說，自己來自單親家庭，由爸爸帶大，但其餘細節都避重就輕帶過，問太細會翻臉。阿龍開始認真調查女友的背景，這才發現紅豆的秘密，「難怪她不願意講…」

●暗黑背景！喜歡刺激的個性

原來，紅豆的父親以及其他親戚都是毒品人口，且當地最大的毒梟是他們的遠親，而且，紅豆還有一個會販毒的正牌男友（化名小明），搞了半天，紅豆會與阿龍交往，是因為她跟小明吵架鬧冷戰，因此找個警察交往，轉換心情並尋求刺激。阿龍說，交往初期紅豆常常找他在警用宿舍啪啪啪，算是相當渴望被愛的人。

▲紅豆的親人都是毒品人口，就連交往的正牌男友也是毒販。（毒品示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿龍表示，「後來他們小倆口快和好了，就開始對我若即若離，後來女方跟我吵完架提分手，也再次回到那個毒販身邊，而那個毒販還用臉書私訊，要求我不要騷擾他的女朋友…我傻眼。」

●軍人、警察、毒販都被玩…時間管理大師是她

阿龍解釋，「其實小明也被紅豆蒙在鼓裡，以為紅豆是被追求者騷擾，但我跟她是已經交往也有肌膚之親了，所以我就把紅豆的身體特徵以及個性等細節全說出來，證明我跟她曾經很親密，後來換小明傻眼，他們倆也分手了，紅豆還怪我怎麼可以把她的行為抖出來，沒有保護她…」

阿龍說，「最近走出傷痛，也得知紅豆現在跟一名職業軍人在一起，只能說，祝那位軍人好運…看起來乖乖的清純女孩，竟是時間管理大師，想找樂子時就和男友冷戰，再善用空檔去跟別的男人交往，我當時真的心碎了，果然是人不可貌相！厲害厲害…」

▼後來紅豆又跟另一名職業軍人在一起，阿龍說，「祝那位軍人好運…」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）