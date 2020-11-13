28歲媽打疫苗後躺加護等換心　深情夫天天耳邊輕喚：你要好起來

▲28歲新手媽媽剛生下女兒，卻因接種流感疫苗後，引發猛爆性心肌炎等待換心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名媽媽跟老公帶著滿月女兒到醫院接種「賽諾菲流感疫苗」，隔天媽媽就出現發燒狀況，不到3天，突然在家暈倒送醫，被診斷出「猛爆性心肌炎」，緊急轉院至台大插葉克膜，至今一個多月還在與死神搏鬥，唯一的希望就是「換心」，老公病床旁含淚鼓勵她「你要趕快好起來，帶妹妹出去玩！」

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30歲的陳爸爸心情沈重的接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，表示當時到台北市聯合醫院仁愛院區接種完「賽諾菲流感疫苗」後，隔天10月6日，28歲的妻子就出現發燒症狀，原本以為只是哺乳關係，造成乳腺發炎，7日服用退燒藥後開始出現胸口不適狀況，未料到了第3天，突然在家裡暈倒，緊急將他送往新莊輔大醫院急救。

▲▼陳姓丈夫講到傷心處流下淚 。（圖／記者陳以昇攝）

就在醫院對她施作心導管攝影時，妻子出現休克狀況，送進加護病房打心針，裝上葉克膜急救，在加護病房待了3天後；11日，輔大的主治醫生發現妻子器官出現衰竭狀況，12日轉往台大醫院繼續治療。

由於妻子目前狀況僅能靠裝葉克膜維繫生命，加上肝功能出現異常，還無法接受換心手術，目前僅能等待肝恢復正常指數，並同時等待心臟捐贈，但多重器官日漸衰竭，不知道能不能熬到換心的那一天。

▼28歲新手媽媽長相甜美，現正在加護病房與死神搏鬥 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

至今妻子已經住在加護病房一個多月，陳姓丈夫每天都會去看她，「我每天都幫她按摩，跟她說話，給她正能量」，因妻子有兩個梨窩，女兒也有，丈夫也會在耳邊輕聲地說：「妹妹真的長得很像妳，妳要趕快好起來，要帶妹妹出去玩」。

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陳姓丈夫不知道未來會怎樣，只能在病床旁對她打氣，「趕快好起來，多想一下妹妹」，因肝功能異常，造成她眼睛、身上皮膚變得很乾燥、脫皮，丈夫細心地幫她塗乳液、按摩，並活動手、腳關節，只希望有一天老婆能夠好起來，一起享受3人的親子生活。

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