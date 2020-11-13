獨／狂妄小王砍人妻老公！逃亡竟奪命連環call　她無奈：別再糾纏

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

台中1名小王疑不滿已婚人妻有意疏遠，今（13）日上午竟持刀從台中騎車至彰化秀水鄉找人妻談判，爭執過程中還砍傷人妻的老公和小叔，目前遭警方追緝中。不過這名小王實在也非常大膽，稍早《ETtoday新聞雲》獨家訪問到這名人妻時，逃亡中小王仍持續不斷撥電話騷擾人妻，行徑有夠離譜。

▲台中呂姓男子一早持刀衝人妻家理論，還將人妻的老公和小叔砍傷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲案發現場可見地板上血跡斑斑，而人妻則無奈表示，她與呂男僅是朋友關係，並非什麼小王（圖／記者唐詠絮攝）

55歲呂姓男子因不滿彰化秀水一名人妻要疏遠他，持一把長約15公分的水果刀，13日上午9時15分許騎機車從台中到人妻住家理論，雙方拉扯中，他還將女子老公跟小叔的手臂砍傷。彰化消防局據報緊急出動前往救援，所幸傷勢不重，將2人送醫治療，鹿港警分局正在醫院做相關筆錄並調閱路口監視器，全力追緝呂嫌行蹤。

《ETtoday新聞雲》記者稍早獨家訪問到這名人妻，人妻表示，她與呂男2018年時在監獄認識，呂男先出獄後，有空都會去探她的監，直到她2019年7月17日假釋出獄才停止。

人妻無奈坦言，自從出獄後呂男就一直打探她住所，時常打電話、傳簡訊騷擾她老公及兒子，甚至一得知她有意離婚，還趕緊傳訊息要她行李收收離家出走。人妻強調，她與呂男僅是朋友，但對方單方面一直糾纏，她過去曾多次向男方表示往後不再聯絡，因為她還有一個下半身癱瘓的兒子要照顧，且目前也已經跟老公有共識要一起為家庭努力，怎料呂男知情後，竟為此威脅要打她。

人妻指出，案發前幾天家中監視器陸續都有拍到呂男騎車來探勘的身影，沒想到今天早上就拿刀來亂，甚至攻擊她家人。據了解，目前彰化警方仍未抓到呂男，但記者稍早訪問期間，這名逃逸中的小王竟仍奪命連環撥電話要找人妻，行徑實在非常囂張。

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