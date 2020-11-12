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照顧植物人父11年…失業男「存款用光」3刀刺死爸！一審判決出爐

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▲▼高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Map）

▲高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市一名楊姓男子照料成為植物人的父親郭男長達10餘年，但109年5月，楊男因多年無工作收入，不堪負擔龐大經濟壓力，竟雙手持刀、殘忍刺穿父親胸腹3次，致其死亡。橋頭地院審酌，認為楊男所積欠之養護費用金額並非甚鉅，但卻過度封閉自我，未對外尋求援助，且還以殘忍方式將父親殺害，因此依對直系血親尊親屬犯殺人罪，判楊有期徒刑10年、褫奪公權5年。

判決書指出，郭男97年10月間因一場車禍受傷，自此便成為植物人，生活無法自理，只能安置在安養機構接受專人照護，期間安養機構及相關醫療費用，均由兒子楊男以工作薪資、車禍賠償金、及保險金按月支付；但109年5月，因賠償金、保險金已花用殆盡，且楊男多年無工作收入，認為自己已無力支出父親安養費用，在龐大的經濟壓力下，遂萌生殺意。

109年5月2日，楊男自護理之家將父親接回住處，並暫時安置在房內；翌日下午2時許，楊男避開同住的胞妹注意，雙手持菜刀、連續朝著父親胸腹刺入3刀，導致其左肺、心包膜、橫膈膜、肝臟創傷，併發氣血胸及新包填塞，當場重傷死亡。

楊男在行兇弒父後，於當天晚間8時許撥打電話至楠梓分局翠屏派出所自首，警方據報到場處理，當即將楊男逮捕，並扣得行兇用菜刀一把。楊男偵訊時對於犯行供認不諱，且警方勘驗現場、解剖郭父進行死因鑑定、及調查楊男所得收入後，均與其所言吻合，因此訊後依法將其起訴。

橋頭地院審理期間，胞妹還替楊男說話，表示哥哥僅高職畢業，從小就相當孝順父親，亦非常照顧2個妹妹，求學期間不但打工分擔父親經濟壓力，甚至當父親因車禍變成植物人後，仍挺身處理照護事宜，期間更持續照顧妹妹多年，對家庭的付出、與對爸爸的孝順溢於言表，請求法官減刑；而楊男也當庭表示，希望刑度能在7年以下。

法官審酌，楊男犯後坦承犯行，且有悔改之意，其稱弒父原因係因失業多年，存款已經用罄，又積欠安養費用無力負擔，一時失慮才會鑄下大錯；但法官卻發現，楊男在經濟最困苦時，卻不曾對外求助，甚至與其同住的胞妹也不知哥哥財務出現狀況，倘若楊男當時能適度向親友、或是政府機構及社福團體求助，並從事適當工作賺取薪資支應，悲劇不致發生，足見是楊男過度封閉自我，其犯意甚決、且手段殘忍，因此最後仍依對直系血親尊親屬犯殺人罪，判其有期徒刑10年、褫奪公權5年，全案仍可上訴。

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