共查獲「近2公噸K他命」！貨櫃走私露端倪…台泰警方聯手跨海緝毒

▲▼檢警跨海與泰國合作，破獲跨國運輸K他命毒品案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署執行「新世代反毒策略」，結合檢察、調查、警察、關務等緝毒系統，透過區域聯防機制，查獲以貨櫃進口化學原料夾藏方式，自泰國走私第三級毒品愷他命，並透過國際合作，促成泰國警方查獲愷他命倉庫，雙方合計查獲愷他命毛重近2公噸。

財政部關務署基隆關9月23日查驗自泰國以貨櫃進口的化學原料碳酸鈣16公噸，發現內夾藏第三級毒品愷他命共12包，毛重合計300公斤，透過區域聯防通報機制，移由法務部調查局北部地區機動工作站報由基隆地檢署指派緝毒專組檢察官偵辦，並結合法務部調查局航業調查處基隆調查站等單位成立專案小組深入追查。

相關單位9月下旬至10月間，連續緝捕負責安排毒品運輸及接貨之嫌犯，再循線緝獲毒品貨主，均經檢察官向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准，再透過國際合作管道，將相關情資及倉庫地址提供予泰國皇家警察總署肅毒局。

泰國警方11月12日上午前往搜索，在該處當場查獲每包25公斤裝、確認為愷他命毒品共66包，總重量達1650公斤。合計查獲愷他命總重量達近2公噸！本案現仍由檢方積極指揮「追根溯源」偵辦中。

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