搭火車到一半...他「突趴第5車廂」前後瘋狂抖動！乘客嚇壞尖叫

▲阿傑被依法判拘役15日。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿傑」（化名）日前搭火車時，竟然在車廂內脫下褲子，並當著眾人面前做出猥褻動作，誇張的行徑讓在場乘客都嚇壞了，趕忙通報並報警處理。對此，嘉義地院審理後，依法判他拘役15日，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前搭火車要前往台南，但他卻基於意圖供人觀覽、公然猥褻之犯意，在該車的第五車廂內，突然將褲子脫下，並趴到列車椅子上，不斷做出擺動臀部之動作，甚至不顧自己周遭還有其他人，公然的打起手槍，以此方式供不特定人觀覽，而為猥褻行為。

對此，阿傑被逮之後坦承犯行，且有在場乘客、現場照片可以佐證，因此法官認定其犯嫌堪以認定，而法官認為，阿傑為滿足私慾，不顧他人之感受，竟在車廂內，公然為猥褻之行為，此舉已經妨害社會善良風俗，所為實屬不該，考量其犯後坦承犯行，審酌其經濟狀況、智識程度之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役15日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

【更多新聞】

台南妹醉倒客廳…遭閨蜜男友硬上！崩潰哭訴竟被回：沒聽到妳呼救

跟女友矇眼性愛…激戰過程全拍！他完事秒上傳2mins影片：歡迎指教

影／台南吃羊肉爐...他反應：肉片沒送來！店員下秒竟直接「撈鍋檢查」

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版