竹科OL搶已婚工程師！指使「移床辦事」逼正宮流產　恐怖行為曝

▲張女聲稱不知道邱男已婚，才會答應交往。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

已婚的竹科邱姓工程師與張姓女同事發生婚外情，後來女方得知妻子懷孕，竟然氣到直接跑來住家拍門，甚至「指使」他移床後再與妻子發生性行為，這樣就能動到胎氣，導致流產，因為覺得太可怕，這才動念決定分手，沒想到卻換來更誇張的騷擾。邱妻為此受到強烈打擊，懷孕期間一度發生宮縮現象，身心嚴重受創，於是提告求償80萬元的精神慰撫金，日前獲判賠償40萬元。

邱妻在判決書中提到，張女明明在認識初期就曾看到婚戒，仍與丈夫發展出不正常的男女關係，雙方自2019年7月17日交往至今年3月10日，期間發生多次性行為，後來丈夫知道她懷孕想要結束這段婚外情，張女卻跑來家門口破壞監視器，還威脅要讓她流產，甚至唆使丈夫帶她去墮胎，一度嚇到宮縮，需要服藥控制。

▲張女反咬邱男是外遇慣犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

邱妻接著表示，丈夫經過這麼一鬧，更加堅決要分手，張女就改以電話、傳訊息的方式騷擾，還在臉書PO文公開丈夫的詳細個人資料，留言暗諷她的孩子是4個人的種，上述行為已經嚴重影響到她的家庭生活，侵害配偶權、身體權、健康權等人格法益甚深，導致身心嚴重受創，這才決定提告求償80萬元的金神慰撫金。

對於被指控為小三，張女強調真正的加害者應該是邱男，她在公司任職超過6年，一直都很守規矩，人格操守，風評均佳，邱男2019年5月到職，卻隱瞞婚姻狀態，她誤信遇到真命天子，兩人才在同年8月開始交往，「10月初他告訴我已有家室，我馬上表明不再交往，未料他百般糾纏，屢次下班堵人、尾隨跟蹤，頻頻強調與妻子感情淡薄、願意離婚，讓我很困擾。」

張女反過來指控，邱男被拒絕之後由愛生恨，創設多個IG帳號騷擾，還匿名在色情網站公布她的資料，忍到最後終於受不了，才在主管勸說下暫時離開原職，況且邱妻聲稱懷孕期間出現宮縮現象，又怎麼證明這件事與她有關，「他（邱男）只是為了換取回歸家庭的入門票，藉此向妻子宣誓效忠而已。」

▲邱男聲稱張女曾指使他移動床位，試圖讓妻子動到胎氣進而流產。

不過，新竹地院法官調閱邱姓夫妻與張女3人的對話錄音譯文，發現她曾對夫妻兩說出「你（邱男）口口聲聲說愛我，你做的事情我看不出到底在哪裡愛我。我那天去你家，我也沒有把很多事情說出來喔！我也在保護你喔！如果我全部捅出來，你想她（邱妻）還會理你這兩個月嗎？她早就跟你離婚了」、「他（邱男）說他一點也不愛妳（邱妻），他不喜歡那個小孩！……妳清楚妳都沒有怪妳老公，他跟妳說把我的LINE刪掉了，其實他10月31日之後也沒有刪。然後妳就是被蒙在鼓裡啊！妳就是傻啊」。

而邱男也在出庭時證稱，兩人認識時是在同一間公司，張女看到婚戒曾說出「你結婚了很可惜」這樣的話，2019年7月17日發生第一次性行為，之後平均每2、3天就會做一次，「同年10月她來我家，知道我太太懷孕就很生氣，下班還跑到我家門口拍門」，直到今年3月初，仍一直傳訊息要求拿掉小孩，甚至指使移動床位之後再行房，這樣就能動到胎氣讓小孩流掉，「我沒辦法接受這樣的要求，提出分手她就一直說要讓我絕子絕孫」。

新竹地院法官認為，從所有證據看來，是張女不顧邱妻懷有身孕，做出許多騷擾行為，事後也無法提出證據自圓其說，最終不採信她的說詞，考量到兩人一個還在工作、一個目前失業，最終裁定應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。