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社會 社會焦點 保障人權

國小主任偷吃女同事！正宮心碎曝：他放話一定娶小三…遭趕出家門

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫與小三十指緊扣過馬路，瞎扯擔心危險遭法官打臉。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名國小總務主任偷吃共事15年的女教師，雙方還在大馬路上十指緊扣，正宮接獲匿名信才驚知丈夫竟然出軌，拿著信件及照片質問丈夫，卻遭對方要求無條件離婚、要她搬出家中，她心碎提告。日前法官判人夫與小三應連帶賠償正宮40萬元，可上訴。

人妻主張，擔任國小教務主任的丈夫，偷吃另名女教師，不僅有溫馨接送情，2人還公然親密牽手、數度近進出摩鐵過夜，甚至就連在校內也經常牽手，上班時間私約外出、假日則在學校約會，老公甚至還大膽向其他教師放話「一定要娶到女方」等。此外，丈夫向同事稱，妻子有嚴重躁鬱情形、疑心病重，時常會對她疲勞轟炸，再以要照顧老婆為由，向學校請假外出與小三約會。

2019年12月初人妻接獲一封匿名信，內容指出，「X小姐你好：請你管好妳先生，你從沒想過這件事後果的嚴重性嗎？為人師表應該以最高的道德標準要求自己吧！而不是像現在這樣與同為老師的已婚女性亂搞婚外情，大庭廣眾之下，牽手調情、打情罵俏，甚至數度進出汽車旅館，過夜也已經是家常便飯了，這些畫面如果在學校流傳、訴諸媒體，請問2個家庭不會毀了嗎？家人怎麼抬頭挺胸做人呢？請妳老公收手吧！」

人妻見到信中附的「牽手親密照」，這才知道丈夫出軌了，她拿著匿名信質問丈夫，沒想到丈夫不但不願意承認，竟還要求她「無條件離婚」，並脅迫她搬出家中，讓她心碎決定提告向2人求償100萬元精神撫慰金。

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲人妻接獲匿名信後質問丈夫，卻遭對方要求無條件離婚。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

對此，人夫表示，自己與女教師共事15年，基於同事多年的情誼，他調校後還是會協助原校大型活動相關事宜，2019年12月1日他赴女教師的約一同吃早餐是為了討論工作，用餐後是因女教師精神狀況不佳，他擔心女教師過馬路發生危險才會拉她手過馬路。另外，人夫指出，與正宮早就因為各種問題出現嫌隙，指控匿名信、隱私照是妻子自導自演、刻意扭曲。

女教師則表示，與人夫是正常同事關係，雖然在業務上有較多往來，但僅止於公事，稱2019年12月1日當天她與人夫討論工作時，她接到前夫的騷擾電話，被嚴重影響心緒，結束用餐時，人夫顧及車流量大且她精神狀況不佳，才會拉她的手準備過馬路，強調匿名信的內容多為不實指控，正宮還讓人到爆料公社PO文、爆料媒體，嚴重影響她的工作及生活。

桃園地方法院勘驗相關照片後指出，人夫與女教師在公開場合牽手、十指緊扣，男女同事間此舉明顯踰矩，而且不只一次，就算是要拉女教師過馬路，也應該以攙扶的方式，不是十指緊扣，法官審酌此案的情況後，判2人應連帶賠償正宮40萬元，全案仍上訴。

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