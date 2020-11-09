父親租屋尋短「破門已經發黑」　兒繼承2.1萬存款要賠房東300萬元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹陳姓男子以1600多萬元買下一棟房子，並交由租賃管理公司負責處理出租事宜，沒想到黃姓房客在2018年12月間自殺身亡，導致房價慘跌，損失369萬7116元，他氣不過分別向建商、租賃管理公司、死者兒子提告求償各300萬元。新竹地院法官認為建商等人並無違約，所以無須負責，僅黃男的兒子應連帶賠償300萬元，全案仍可上訴。

▲黃男在出租套房中燒炭自殺，兒子得連帶賠償房東300萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案人物、事發地點無關，下同）

判決書中提到，陳男2017年5月間向A建商購買一棟落坐於新竹縣某路段的房屋及地基，雙方同時簽立出租與管理委託契約，約定由A建商接受委託，並將租賃與管理事宜轉交由B租賃管理公司負責處理。

同年10月間黃男以每月6500元的租金為代價，向A建商承租2樓一間套房，2018年10月租期屆滿後，續訂租約至2019年10月，沒想到才續訂2個月左右，他就在套房內燒炭自殺身亡。陳男不滿房客自殺的事情導致房子變成凶宅，價格減損369萬7116元，氣得對建商、租賃管理公司，以及死者兒子提告求償各300萬元。

新竹地院法官認為，黃男承租套房時有正當職業，繳交租金的情況也很正常，期間並未違反社區規約，受託代管的業者在租賃契約屆滿後，隨即與他續約，雙方互動與一般租賃房屋代管、包租業的交易常情相符；此外，業者只是受託處理招租、維護等房地事宜，並無照料房客生活起居及心理輔導的義務，對於房子因為承租人自殺而成為凶宅，導致價格貶損，並無可歸責事由。

▲黃男曾在IG透露輕生的念頭。

而黃男的姊姊曾在相驗時證稱，事發前曾在IG發現弟弟PO出燒炭爐子的照片，內容提及感情問題，她擔心發生事情，急忙通知房東去看看，但敲門都沒有回應，房門內側被用鐵條綁住，房東就算有鑰匙也打不開，是撞門進入後才看到房內縫隙都被用膠帶封住，並在廁所裡發現火爐，「當時他人是坐著的，身體發黑。」

黃男兒子則證稱，父親身故之後，他只繼承2萬1000元的存款和一輛機車，辦理喪事花費5、60萬元，還要處理車貸、信貸，真的無力負擔求償金額。不過，法官進一步調查，確認黃男在燒炭之前曾PO過自殘的照片，透露輕生訊息，但當時無人發現，直到憾事發生，眾人趕抵現場時已經來不及了，考量到上述行為確實侵害到陳男的權益，最終判死者兒子應在繼承遺產範圍內，賠償房東300萬元，全案仍可上訴。

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