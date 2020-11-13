士林夜市變空城！攤商坦言「自食惡果」　背後2原因曝光

▲士林夜市商圈許多店家搬遷，並在店門掛上出租字樣。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

馬來西亞名創作歌手黃明志，能自導自演自唱，有著「音樂創作鬼才」之稱。近日他推出和台北市政府觀光傳播局合作的新歌〈你不認識我〉，與10名「奇樂女孩」邊唱歌邊介紹台北景點，其中夜市景點來到他在台灣求學時常逛的寧夏夜市，而非以觀光客為主力客群的士林夜市，究其原因，不外乎人潮銳減，擠的水洩不通的「盛況」已不復見，許多攤商還因為撐不去退租，原本是一級戰區的文林路，房東漲租不願降價，一整排掛出招租廣告看板，也連帶影響鄰近知名連鎖店接連熄燈號。

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▲士林夜市少了觀光客主力，人潮狂掉。

其實聲名遠播的士林夜市擁有百年歷史，全盛時期店家、攤販達2700多家，假日觀光一天更可突破10萬人，夜市裡傳統美食小吃、好玩遊戲等，更是許多人的美好回憶，但近年有不肖攤商販售天價水果、骰子牛等坑殺觀光客事件，屢登上消費爭議版面，雖水果業者目前雖已退出商圈，但早已重創觀光形象。

有攤商透露，不少同業過去為提升翻桌率、看準外國觀光客就哄抬價格，推「隱藏版坑殺菜單」，不肖業者自以為嚐到甜頭、賺飽荷包，如今不僅失去在地人和國人的信任感，地方社團負面聲浪不斷，若不從錯誤去作改變，長年仰賴觀光客、同樣的行銷模式，恐怕倒店潮永無止息。

▲士林夜市巷內店家關閉不少。

加上疫情衝擊下觀光人潮銳減、以往「一店難求」景象不在，攤商少了400多家，假日人潮掉到僅剩1萬多人，不少店家撐不下去，只好拉下鐵門。鄰近夜市的文林路上，擁有22年歷史的星巴克也在9月底驚傳歇業，消息震撼當地人；而對面北市歷史最悠久、長達70年的陽明戲院，去年9月暫歇業改建、拆除，另有人指出，「房東還是覺得有那個行情」，藉機反漲不降租，店面待租增加、可逛店家減少，觀光客就越不想去。

▲疫情衝擊影響正持續減弱，但士林夜市商圈已有許多店家搬遷並掛上出租字樣。

或許外界會好奇，店面空租多時難道房東不會心慌？根據士林夜市觀光發展協會理事長吳國中表示，現有建物和土地所有權，早已由原本屋主的兒孫輩共同持分承接，「店面由13個人共同持分，若以6.5萬元的租金來說，每個人平均分下來也才5000元，當然寧可空租也不願意降價」。

吳國中感嘆，國內疫情趨緩，但觀光客都走光了，加上房東不減租，好幾間黃金店面就這樣空了一、兩年，這就是士林夜市的生態。倒店潮一波波接踵而來，不少在地人透露，希望藉由這次危機改善夜市品質，重新找回傳統夜市的特色，避免無限複製商品、店家，讓人「了無新趣」。

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