愛妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫費破200萬　夫淚：幫幫我們

記者趙蔡州／綜合報導

一名28歲年輕媽媽在生產後，經醫師評估施打流感疫苗，不料卻出現嚴重不良反應，心跳破140倒地休克，病危住進加護病房治療，1個多月至今仍在與死神搏鬥。她的老公悲痛說，他們目前已經花掉40多萬醫療費，儘管接下來還有近2百萬費用，但想剛出生的寶貝女兒，說什麼也要咬牙撐下去。

年輕媽媽今年9月6日生產，10月5日經醫師評估後，決定施打流感疫苗，不料就出現嚴重不良反應，隔天先是發燒到38.5度、心跳破140倒地休克，10月9日插上葉克膜和接受洗腎，醫院也發出病危通知，10月12日轉診到台大，診斷是急性心肌炎，必須「換心」才有可能延續生命，否則腎肺肝都會壞死。

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▲老婆打疫苗命危，丈夫悲痛「不管我欠了多少錢、要負多少債，至少要讓她好起來。」（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，病患丈夫陳先生表示，老婆接種疫苗，不久就嚴重到要插管急救，至今已經花費40萬元，為了方便照顧愛妻，目前完全暫停工作，假設未來還要撐半年，光住院就50多萬元，就算幸運等到換心手術，也必須再支出百萬費用，前後至少要200多萬醫療費。

儘管經濟壓力巨大，為了剛出生的寶貝女兒、為了愛妻健康回到身邊，他說什麼也要撐下去，「老婆前陣子，還會看妹妹（女兒）的一些影片，最近她怕看了傷心，所以她選擇不去看寶貝女兒」、「不管我欠了多少錢，以後要負多少債，我也不管了，至少要讓她好起來。」

▲沉重的經濟負擔快把陳先生壓垮。（圖／東森新聞）

針對此事件，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，預防接種受害救濟審議小組正在調閱病歷，醫院方面也進行相關檢驗，只是審查結果仍需要一段時間。陳先生現在也只能等候政府調查，只是愛妻如今仍在病房與死神搏鬥、等待換心，家庭的經濟負擔也快把他壓垮，希望外界能伸出援手幫忙。