　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

28歲愛妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫療費破200萬　夫淚崩求救：幫幫我們

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙蔡州／綜合報導

一名28歲年輕媽媽在生產後，經醫師評估施打流感疫苗，不料卻出現嚴重不良反應，心跳破140倒地休克，病危住進加護病房治療，1個多月至今仍在與死神搏鬥。她的老公悲痛說，他們目前已經花掉40多萬醫療費，儘管接下來還有近2百萬費用，但想剛出生的寶貝女兒，說什麼也要咬牙撐下去。

年輕媽媽今年9月6日生產，10月5日經醫師評估後，決定施打流感疫苗，不料就出現嚴重不良反應，隔天先是發燒到38.5度、心跳破140倒地休克，10月9日插上葉克膜和接受洗腎，醫院也發出病危通知，10月12日轉診到台大，診斷是急性心肌炎，必須「換心」才有可能延續生命，否則腎肺肝都會壞死。

▲▼28歲女打流感疫苗命危！醫藥費破200萬 夫痛哭求救了。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老婆打疫苗命危，丈夫悲痛「不管我欠了多少錢、要負多少債，至少要讓她好起來。」（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，病患丈夫陳先生表示，老婆接種疫苗，不久就嚴重到要插管急救，至今已經花費40萬元，為了方便照顧愛妻，目前完全暫停工作，假設未來還要撐半年，光住院就50多萬元，就算幸運等到換心手術，也必須再支出百萬費用，前後至少要200多萬醫療費。

儘管經濟壓力巨大，為了剛出生的寶貝女兒、為了愛妻健康回到身邊，他說什麼也要撐下去，「老婆前陣子，還會看妹妹（女兒）的一些影片，最近她怕看了傷心，所以她選擇不去看寶貝女兒」、「不管我欠了多少錢，以後要負多少債，我也不管了，至少要讓她好起來。」

▲▼28歲女打流感疫苗命危！醫藥費破200萬 夫痛哭求救了。（圖／東森新聞）

▲沉重的經濟負擔快把陳先生壓垮。（圖／東森新聞）

針對此事件，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，預防接種受害救濟審議小組正在調閱病歷，醫院方面也進行相關檢驗，只是審查結果仍需要一段時間。陳先生現在也只能等候政府調查，只是愛妻如今仍在病房與死神搏鬥、等待換心，家庭的經濟負擔也快把他壓垮，希望外界能伸出援手幫忙。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
梵高噴雨彈！北飄「大雨來襲」時間點曝　全台變天降溫
妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫療費破200萬　夫淚崩
捕獲野生宥勝「棒球場激吻」林予晞　觀眾狂尖叫以為真情侶
快訊／Taiwan留言遭封鎖　世衛公開原因
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梵高+東北風噴雨彈！北飄「大雨來襲」下一整天　全台變天降溫

台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

愛妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫費破200萬　夫淚：幫幫我們

新北三和國小附幼歡樂帶動唱　六股里銀髮長者心花朵朵開

迎黃金55喜　嘉藥首屆校友千歲宴登場

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

雙11「包裹牆」埋哭超商店員…3天恐怖貨海曝！萊爾富：有門市800件

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

黃皓對男生撒嬌...蕭亞軒大翻白眼　「無辜大眼+嘟嘴」她融化：很可愛

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

梵高+東北風噴雨彈！北飄「大雨來襲」下一整天　全台變天降溫

台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

愛妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫費破200萬　夫淚：幫幫我們

新北三和國小附幼歡樂帶動唱　六股里銀髮長者心花朵朵開

迎黃金55喜　嘉藥首屆校友千歲宴登場

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

雙11「包裹牆」埋哭超商店員…3天恐怖貨海曝！萊爾富：有門市800件

石門「富基魚市」推3重好康優惠　單筆消費滿3000元送4隻萬里蟹

梵高+東北風噴雨彈！北飄「大雨來襲」下一整天　全台變天降溫

只有1顆飼料！約克夏表情「逐漸母湯」　牙齦見客秒翻臉

社工師為民服務退還禮物　收到了真摯感謝

澎湖女學生搭公車夜歸　「恐怖男乘客」尾隨撲倒

台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

《尋秦記》曾偉權驚爆肝癌病危！　演反派走紅成「港劇熟面孔」

傷口小復原快不輸傳統手術　大腸直腸癌微創腹腔鏡手術患者新選擇

雲雀撐不住了！日本最大餐飲集團　宣布將關閉200分店

快訊／匯80萬助朱雪璋偷渡！老婆籌不出10萬保金改2萬　船東收押

生活熱門新聞

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

每天都被吃霸王餐！老闆月損4000元　熊貓二大漏洞曝

把握陽光！周四起全台連下2天防豪雨地區曝　梵高加速了

雙11恐怖貨海！萊爾富：有門市800件

台灣也有《鬼滅之刃》鬼殺隊　「一樣年輕早死」網認同瘋傳

吳夢夢曬家教新造型　鄉民嗨：COS滴妹？

長髮女投20元「洗車場神猛洗頭」　一旁小弟嚇到當機

護理師排網美豆花　竟被要求端路邊吃

高雄瑞北夜市要熄燈了！網嘆：小時候的回憶

好市多買櫛瓜！冰一夜「高蛋白狂蠕動」噁炸

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

馬友友音樂會「台下女觀眾告白」　竟是超大咖天后！

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

快訊／簡廷芮懷孕了！

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面