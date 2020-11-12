▲筆畫轉折如拳頭般有力！「拳體字」獲2020金點概念設計特別獎。（圖／台灣設計研究院）



記者林育綾／台北報導

2020金點概念設計獎今（12）日率先公布年度特別獎得主，經決審階段熱烈評選，最後由來自台灣的玉川設計所，以近期新作「拳體」奪得大獎。評審表示，這款揉合「隸書體」與「台灣廟宇燕尾造形」特色的繁體中文字型，在設計上嘗試打破傳統書法規則，融入廟宇建築的燕尾曲線，使筆畫轉折處如拳頭般有力，兼具傳統韻味與現代摩登鋒芒。

2020金點概念設計獎為鼓勵更多優秀創作者及設計師發揮創意長才，攜手宏碁（Acer）首度聯名辦理「年度特別獎—ConceptD創能無限獎」，凡獲得金點概念設計獎標章並晉級決審之作品，皆可獲得角逐資格。經決審階段熱烈評選，最後由來自台灣的玉川設計所，以近期新作「拳體」奪得大獎，可獲得宏碁專為設計師及創作者打造的ConceptD系列商品，總市價高達新台幣30萬元，並將於12月11日頒獎典禮上正式頒發表揚。

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▲宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣（右）頒發獎狀給「拳體」設計師溫珩如。（圖／台灣設計研究院）

此次以「拳體」榮獲特別獎的玉川設計所，曾以獨立字型作品「風體」拿下2019金點設計獎標章，這回再度成功挑戰金點概念設計獎，不僅一舉斬獲標章肯定，也同時入圍年度最佳設計獎。

「拳體」揉合隸書體與台灣廟宇燕尾造形特色的繁體中文字型，在設計上嘗試打破傳統書法規則，並融入廟宇建築的燕尾曲線，使筆畫轉折處如拳頭般有力，兼具傳統韻味與現代摩登鋒芒。在今年展開群眾集資計畫不久後，很快順利達標，預計於2021下半年實現出貨，將以嶄新的台式美學帶來不一樣的文字風景。

▲「拳體」在今年展開群眾集資計畫不久後，很快順利達標，預計於2021下半年實現出貨。（圖／台灣設計研究院）



擔任今年決審評審的宏碁工業設計總處長彭學致表示，「拳體」設計概念鮮明、獨具特色，在現有繁體中文字型產品市場中相當亮眼。他也提到，「拳體」取自傳統文化底蘊，卻又能在既有格局上做到創新，與傳統隸書對照看得出精妙變化，是生動又具現代感的嶄新字型，能廣泛應用到許多生活情境，後續發展潛力看好，也是這次獲得「年度特別獎—ConceptD創能無限獎」肯定的關鍵原因。

▲得主將可獲得ConceptD系列產品，「拳體」設計師溫珩如已赴宏碁選品。（圖／台灣設計研究院）



評審之一的《數位時代》創辦人詹偉雄也提到，字型不只是工具，更是強大的文化象徵，樂見近年台灣有愈來愈多創新字型作品出現，反映台灣人的文化與生活需求，但字型設計不僅需要技藝與時間打磨，更仰賴美學判斷與系統性的思維邏輯才得以成就，「拳體」設計的成熟度實屬難得，深獲評審團好評。

「2020金點概念設計獎」將於12月11日在台北與金點設計獎共同舉辦頒獎典禮，屆時除了頒發「年度特別獎—ConceptD創能無限獎」，也將揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主3名，每名皆可獲得新台幣40萬元的高額獎金。

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