議員張秉鈞力推...國光客運點頭　1813D接駛基隆中山區快捷公車

▲國光1813D接駛基隆中山區快捷公車，議員張秉鈞促成通勤族有福了。（圖／基隆市議員張秉鈞提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區許多民眾反應，為何沒有直達台北火車站的快捷公車？經基隆市議員張秉鈞與國光客運董事長陳麒盛協調後，同意將由1813D轉型接駛「快捷公車−中山線」，提交台北市交通局公車路線審議委員會核備通過後，日前已同步行文給交通部公路總局進行核定。

出身基隆的國光客運董事長陳麒盛表示，基隆一直是國光最重要的營業據點之一，如果有機會加強服務基隆，國光上上下下都會全力以赴，提供安全舒適的最高品質服務。

▲基隆市中山區還有許多特色美食及美景，現爭取中山線快捷公車直達台北市中心。

基隆市議員張秉鈞表示，基隆市中山區還有許多特色美食及美景，現爭取中山線快捷公車直達台北市中心，除了可以讓通勤族直接到達台北車站，省下轉車時間，更可以帶動地方上的繁榮以及觀光的人潮。

張秉鈞指出，將配合立委蔡適應及基隆市交通處全力爭取，更需仰賴蔡適應立委居中協調公路總局，讓直達台北市中心的「快捷公車−中山線」順利通行，未來基隆市與台北市、新北市將串連更完整的交通聯網，帶動地方的繁榮。

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