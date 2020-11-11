海巡下士撞死孝順老翁！　妻子悲慟：他太辛苦是該休息了...

記者郭世賢、邱茀濱／基隆報導

基隆市中山二路日前驚傳死亡車禍！海巡署北部分署第二岸巡隊的溫姓下士駕駛公務車行經該路段，由於精神不濟撞向前方機車騎士，導致高姓老翁當場失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。對此，鄰居、親友們得知消息後也都十分不捨，妻子則強忍悲痛安慰肇事者，哽咽表示「他太辛苦了，是該休息了。」

▲海巡署下士開車撞騎士，對方當場失去心跳。（圖／記者郭世賢翻攝）



溫姓下士9日上午11點左右駕駛公務車，行經基隆市中山二路時，因精神不濟未注意車前狀況，而撞向右前方高姓騎士，導致對方當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。儘管溫男沒有酒駕，但警方仍依過失致死罪將他送辦，目前全案仍待檢察官調查釐清。

高姓老翁的親友、鄰居得知噩耗後仍不敢置信，紛紛表示他平常為人謙和有禮，處事有為有守，「寧可自己苦也不麻煩朋友，節儉度日也要捐錢幫助弱勢；你飛黃騰達時他不找你，你落魄困難時，他帶著豬腳麵線第一個跑來看你。

親友還透露，高男非常孝順，平常盡心盡力照顧高齡92歲的母親，每天堅持親自送餐，當天回程準備去接妻子的途中，不幸被海巡單位車輛撞擊。據悉，高男妻子在太平間瞻仰遺容時，還強忍著悲痛反過來安慰肇事者，並哽咽表示「他什麼都自己扛，太辛苦了，是該休息了。」

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