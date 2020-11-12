「操作槍」納管報繳12月11日到期　玩家未申報最高罰20萬

▲警政署呼籲收藏操作槍玩家盡速申報登記以免觸法，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署12日下午提出呼籲：「槍砲彈藥刀械管制條例」在今年6月10日修正公布施行，新法將市售容易改造成非制式槍枝的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，並且提高非制式槍枝刑度，由於歷年市售操作槍有其市場和收藏玩家，警政署提醒收藏民眾儘速申報持有、或者報繳銷燬以免受罰。

▲警政署7日中午鄭重澄清駁斥網路流傳的假高階警官派令、圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）



警政署表示，為保障修法前已持有「操作槍」民眾的權益，可申請報備持有或自願繳銷，申請、報繳截止期限為今年12月11日止，請民眾儘速於期限屆滿前攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地警察局、警分局辦理，以免將來超過申報登記期限後，觸法受罰。

根據警政署統計數據，從今年6月12日起到11月8日為止，全國民眾向警方報備持有的操作槍申請件數有415件，另外有309名操作槍收藏家，自願繳交操作槍讓警方銷毀，警方提醒，未申報持有操作槍、在申報期限過後，最高可處新臺幣20萬元罰鍰、警政署表示，全國警察機關將持續強力取締擁有非法槍枝、刀械之組織幫派或不法之徒，刨根溯源打擊犯罪，保障民眾生命及財產安全。

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