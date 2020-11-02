吃案一律拔官！女大生命案警政署召開全國治安會議　陳家欽撂重話

▲警政署長陳家欽2日下午召開全國警政首長視訊校園治安會議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

長榮大學馬來西亞籍女大生遭性侵殺害案件，讓校園治安問題浮出檯面，更衍生警察吃案等重大瑕疵，警政署署長陳家欽2日下午5時在警政署召開全國連線「校園安全維護視訊會議」，召集副署長、刑事警察局、各直轄市、縣市警察局長、副局長、主任秘書、督察長、分局長、刑事警察大隊長、少年隊長、婦幼隊長等主管開會，共同檢討研訂策進作為，陳家欽震怒要求：「再吃案就一律拔官！」

會議中警政署要求各警察機關應主動橫向聯繫學校、滴水不漏，從大專院校、各級中、小學至幼稚園，找出治安漏洞並積極改善，確保校園師生安全。他要求各警察局要以最嚴謹的態度、最迅速期限內要求全台警力做到5項策進作為：

未來警界再有吃案、隱匿報案者一律嚴懲；加強受理報案稽核、督導，杜絕任何匿報，今後再發現有任何匿報者，相關幹部一律嚴懲，嚴重者立即調整職務。

各縣市警局統合警力，針對重大校園及婦幼被害案件，由刑事警察大隊統合警力，運用科偵技術追查歹徒；並要求各警察局應協助學校檢視校園周邊監錄照明等安全設備，共同建構安全校園環境，辦理進度提報縣市政府治安會報追蹤。

校園治安須結合學校、警察及運用志工民力等妥適規劃巡守，共同聯合巡查校園周邊。地方警分局、派出所必須與學校暢通聯繫管道，共同蒐報及交換網路校安事件情資，落實人身安全宣導。



維護校園及婦幼安全向為警政署重點治安工作，面對校園內外發生之暴力犯罪事件，已責請各警察機關均應迅速反應妥適處置，遏止危害擴大，並將持續強化勤務作為與校園安全預警情資蒐報，避免類似學生人身安全遭侵害案件再度發生。



署長陳家欽勉勵各級幹部及基層同仁「從哪裡跌倒，從哪裡爬起來」陳勉勵全台警察維護治安的能力，在此時更要展現出來，回應民眾對警察的信心及信任，警察永遠是在第一線守護人民安全的尖兵！

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