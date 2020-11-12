大法官宣告「假釋再犯案一律撤銷」違憲　最高法院釋放人犯

▲大法官解釋發威，最高法院釋放人犯。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

司法院大法官上週五做出釋字796號解釋，宣告「假釋期間內因故易犯罪而被宣告有期徒刑以上者，一律撤銷假釋」部分違憲。最高法院根據大法官解釋意旨，針對台南高分院曾遭判無期徒刑定讞、之後假釋被撤銷的重刑犯簡和平，撤銷檢方聲請執行殘刑的裁定，並即時予以釋放。

最高法院除了撤銷簡和平的裁定以外，也另外再撤銷2件相關案件。第一件是台北士林地區曾犯《懲治盜匪條例》「強劫致人於死罪」遭判無期徒刑定讞，假釋後因詐欺案件遭判刑6月，被撤銷假釋的康伯全。不過最高法院撤銷他執行殘刑的裁定後，因康男另犯他案，須等另案執行完畢後，才能回復假釋的狀況，目前還未放人。

最高法院最後撤銷的是桃園地區曾犯《懲治盜匪條例》遭判無期徒刑定讞，假釋後又因詐欺案件遭判刑5月定讞，而被撤銷假釋再執行25年殘刑的的鄭木坤。但鄭木坤的殘刑裁定遭撤銷後，因他曾在假釋時遭通緝，最高法院認為應由法務部重新處分後，再由檢方執行。

本案因刑法原本規定，假釋期間內因故易犯罪而被宣告有期徒刑以上者，一律撤銷假釋，再執行殘刑。有多位犯下重罪的假釋犯，假釋後犯下酒駕等得易科罰金的輕罪，結果被撤銷假釋，再執行重罪殘刑，等於假釋失去意義。大法官6日做出釋字796號解釋，認為「一律撤銷假釋」部分違憲，即刻失效。相關法律問題，最高法院日前也召開大法庭討論，但大法官先做出解釋，統一法律見解。

