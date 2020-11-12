坦言妖魔化效應仍在！梁文傑籲農委會將萊劑「平常化」

新聞節目中心／綜合報導

萊劑美豬與30月齡以上美牛將於明年元旦叩關，爭議持續延燒。民進黨台北市議員梁文傑12日則在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，普通飼養一隻豬，至少會有10幾種用藥，萊克多巴胺不過就是其中一種；當初萊劑被「妖魔化」，效應一直還在，他也建議農委會好好去思考，將萊劑「平常化」，做區別對待民眾不會比較放心。

梁文傑在節目中提到，民進黨當年有10幾位立委很拼命的（擋萊牛），老實講就是將萊克多巴胺「妖魔化」，而後來CODEX出來，民進黨也接受CODEX的標準，當初的效應卻一直還在，「老實講民進黨如果現在要轉向，那當然是要道歉，這我同意」。

梁文傑接著說，當初把萊克多巴胺妖魔化，它其實就是一個很普通的動物用藥，只要有個殘留標準就好，且普通飼養一隻豬，也至少會有10幾種用藥，萊克多巴胺不過就是其中的一種。他坦言，民進黨現在又稱國內不能用，只有美豬可用，就會讓民眾覺得說，若萊劑沒問題，國內為什麼不能用，「確實是有這個問題」。

梁文傑並建議，農委會應該去好好思考這個問題，將萊克多巴胺「平常化」，不要把它變成好像很特殊的藥品、有需要特別禁止，「因為如果你做區別對待，民眾並不會比較放心，而是會比較擔心」。

國民黨台北市議員徐弘庭則指出，這議題的關鍵要回到兩個部分，首先是「為什麼」，再來是「目的是什麼」；過去一直在講，關稅、貿易這些東西有來有往，原本假設未來能進FTA，後來退而求其次變BTA，昨日再退到經濟戰略對話直播，「我一直主張，我不想再聽宣傳了！我想要看到的是台灣、中華民國到底能拿到什麼」。

徐弘庭進一步說，當我方放了一個東西，也應該收個東西回來，「我們收的這東西到底是什麼？什麼東西足以讓我們在這件事情上去做這樣的取捨？」全世界還有100多個國家沒同意萊豬進口，「既然是這樣，我們為什麼要跟別人不一樣？」

針對萊豬增列貨號，民眾黨發言人楊寶楨表示，很多人都說這違反WTO，所以不太方便去做，但美國今年其實有發布一個關於各國貿易障礙的報告，其中特別討論到台灣用新增貨號方式去做一些明定，到底會不會有違反的嫌疑，「其實這裡有提到，並沒有造成任何貿易障礙，所以代表是可以做的！」

她接著說，這份報告表明標記萊豬不會造成貿易歧視，既然美國都已經出了這份報告，為什麼還要一直用這個說法去擋？「到底是不能做，還是不想做？」政府應該特別講清楚。

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