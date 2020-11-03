影／超胸女移工醫美直播！刀法俐落豐唇塑臉　她上手術台驚知：沒牌　

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍鄭姓女子在台工作搖身一變竟成為醫美微整形醫師，為招攬生意竟然在臉書平台線上直播醫美手術，桃園市專勤隊據報1日會同桃園市衛生局前往期工作室搜索查緝，當場查獲越鄭女正在為客人從事非法醫療行為，專勤隊現場查獲大批韓國知名溶脂與臉部雕塑藥品、手術刀等醫療用品，估計不法獲利數佰萬元，全案依違反醫師法與偽造文書罪嫌移送桃檢偵辦。

▲移民署桃園市專勤隊會同桃園市衛生局在桃園車站附近查獲越籍鄭姓女子從事非法醫療美容，現場蒐證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園市專勤隊查獲越籍鄭姓女子從事非法醫療美容，鄭女在臉書平台直播手術過程宣傳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊今年8月接獲匿名檢舉，25歲的越南籍移工鄭姓女子在桃園車站附近從事非法醫療美容，該隊循線找出曾接受注射臉部雕塑的印尼籍女移工，女移工說係追蹤鄭女在臉書獲悉鄭女從事醫美手術手法俐落，誤以為是真的整形美容醫師，因此從臉書聯繫預約面雕注射，光是1CC收費就要新台幣5千元，專勤隊查出，鄭女以移工身分申請來台工作，不可能取得合法醫師資格與證照，認定行為已觸法，報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲移民署桃園市專勤隊會同桃園市衛生局在桃園車站附近查獲越籍鄭姓女子從事非法醫療美容，現場搜出大批醫療物品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊查出，鄭姓女子在越南家鄉曾有從事醫美微整手術經驗，自2018年起在桃園火車站附近向理髮廳分租一塊小角落，以吸引外籍移工預約方式從事微整手術賺取外快，從簡單豐唇、割雙眼皮、縫合式酒窩，到臉部雕塑、溶脂針等醫美手術都有，鄭女還透過臉書直播手術過程，張貼微整前後對比照片等方式在臉書平台上宣傳，還以低廉收費吸引不少越南籍移工慕名前來，甚至連印尼籍等移工都慕名而來，還曾經專程南下為預約客人服務。

▲移民署桃園市專勤隊會同桃園市衛生局在桃園車站附近查獲，越籍鄭姓女子從事非法醫療美容行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署蒐證齊全後，經檢察官向桃園地院聲請搜索票核准，1日會同桃園市衛生局人員前往鄭女工作室與住處執行搜索，當場查扣來源不明之溶脂與臉部雕塑注射藥品、針筒、手術刀等證物，還當場逮捕鄭女到案，全案依違反醫師法、偽造文書等罪嫌移送桃檢偵辦。

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