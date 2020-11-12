女友大掃除！嫌「10萬元禰豆子」占位全丟光　他怒提分：準備提告

▲原PO忍無可忍，怒提分手！（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有自己心愛的「寶貝」，如果在未經同意的情況下，就被隨意丟棄，氣炸也是人之常情。一名男網友抱怨，他之前才回老家兩天，「剛分手同居前女友」竟就將他的禰豆子模型丟掉，除了價值幾十萬，那還是他非常珍視的收藏品，因此他再也顧不了那麼多，除了怒提分手，還決定蒐證提告。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上發文抱怨，他日前才回老家兩天，「當時還未分手」的女友竟將他珍藏的禰豆子模型丟進垃圾桶，先不提「老婆們」伴他多時，這些模型還是花了他大筆積蓄所買回的，價值幾十萬元！

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原PO發現心愛的「老婆們」不見了以後，立刻發訊息詢問，豈料對方卻秒回「我昨天想說年底到了，順手把你的那堆占空間的玩具丟掉了。」原PO看到後立刻氣瘋，「你可以尊重我嗎？妳知道那些價值多少錢嗎？結果妳說丟就丟了！」

▲原PO看到自己的「老婆們」被丟掉後，理智線瞬間斷掉。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友2.0）

原PO表示，他在交往前就是個愛看動漫的宅男，但為了配合對方，連最近上映的「鬼滅之刃」都忍住不去看，為何對方可以看韓劇追星，他卻不能珍藏動漫模型？「想到以前我努力隱藏自己的喜好來配合妳的要求，就覺得以前的我既可悲又可憐！」

原PO原本想拯救自己心愛的「老婆們」，豈料致電給清潔隊後卻得知，「昨天的垃圾都已經燒掉了，我價值幾十萬的老婆們也找不回來了。」原PO對於對方不尊重的行為感到不能諒解，因此怒提分手，只是想不到非但沒得到半句道歉，還換來「需要這麼誇張嗎？就一堆占空間的垃圾而已」、「你這宅男這麼愛那些垃圾也太扯，好啊分就分吧，莫名其妙」的回應。

原PO忍無可忍，希望能給對方一個教訓，「妳以為只有分手而已這麼簡單嗎？我現在正在蒐集證據，打開網拍看被妳丟掉的老婆們現在還值多少錢，然後就等著去法院處理這件事了！」

▲雙方對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友2.0）

貼文一出，許多網友都贊成男方，「分得好，記得讓她賠到脫褲，卡等後續」、「我有一隻娃娃從我5歲就陪我到現在，記得某任男友把我娃娃丟在垃圾桶，我就果斷讓他變過客」、「尊重對方很難嗎」、「我的天啊！我會氣到瘋掉」、「天啊！心都碎滿地了，到底為啥要跟公仔模型吃醋啊」、「吉完記得去看場電影」、「先告她再說，這些戰利品是心血、是愛啊」「丟她化妝品，互相傷害」。

不過也有些人無法認同，「你是女生的話，你男朋友整天蒐集女性動漫公仔、模型這就算了，整天老婆老婆叫，那他把你當什麼」、「你娶它們就好，幹嘛交女朋友啊」、「版住成功完整塑造被害者形象，自己好像都沒錯的樣子」。