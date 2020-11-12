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騎士怕熱「躲斑馬線旁樹蔭」等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了

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記者黃翊婷／台北報導

陳姓男子今年6月20日上午10時許騎車外出，行經台北市松山區塔悠路與健康路口時，因為天氣太熱，騎到斑馬線旁的樹蔭底下停等紅燈，結果被張姓警員攔查，比對資料還被抓包駕照早已吊銷，因此吃上一張6000元的罰單。他不滿挨罰並向台北地院提告，但在本月初被法官裁定駁回，沒能成功「守住」錢包。

騎士怕熱躲樹蔭等紅燈，後方警電腦一查6000元飛了。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

陳男在判決書中主張，當日因為天氣炎熱，他才騎到斑馬線旁的樹蔭下停等紅燈，當時也有數名騎士停在相同的位置，警員卻只把他攔下來開單，明顯是執法不公、違反比例原則，希望法官能撤銷原處分。

而當場攔停並製單舉發的張姓警員到庭證稱，當時陳男已經超越路口停止線，在旁邊的陰涼處停等紅燈，他則是停在後方3、5公尺處，「現場大概有2、3輛機車停在樹蔭下，我用行動小電腦先查詢車牌的狀況及車主資料，發現陳男的駕照已經被吊銷，其他騎士的資料則是正常的，所以我就上前攔查他。」

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣夏日天氣炎熱，騎士常常得在高溫下等紅燈。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關）

台北地院法官認為，雖然陳男主張當時有多人違規，警員不能只針對他開罰，但他已經違規就應該受罰，況且遵守法規是每一位國民的責任，自然不能拿「為什麼不去抓別人」這種理由當藉口，亦即人民不得主張「不法之平等」。

法官接著指出，這張6000元的罰單是舉發陳男被吊銷駕照還騎車上路，跟躲樹蔭等紅燈沒有關係，加上上述辯詞沒有正當依據，自然不能主張免責，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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