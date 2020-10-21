「讓大哥抱一下」櫃咚女同事3秒代價6萬　清潔工：我是要謝謝她

▲小蘋在櫃子前被曾男抱住。（示意圖／CFP，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

曾姓清潔工被指控強行從背後環抱女同事小蘋（化名），一下子摸肚子一下子摸屁股，雖然他強調擁抱是要感謝對方幫忙完成工作，並沒有其他意圖，但日前還是被法官依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

判決書中提到，曾男今年1月15日下午4時許完成清潔工作，前往地下一樓的垃圾儲藏室時，發現同事小蘋正好站在櫃子前，於是走過去從後方「櫃咚」，兩人不僅身體緊貼，他還伸手環抱、撫摸腹部以及臀部。

小蘋坦言，曾男走過來的時候有說「謝謝，讓大哥抱一下」，但她還沒反應過來就被抱住、碰觸私密部位，當時嚇了好大一跳，事後越想越不對勁，才決定向公司主管投訴並報警。

▲曾男聲稱擁抱是想表達謝意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

而被指控伸出鹹豬手的曾男反駁，當時的確有抱一下小蘋，但沒有任何性騷擾的意圖，「我是要謝謝她幫我完成清潔工作，沒有其他意思。」

不過，台北地院法官勘驗監視器畫面，發現曾男確實有用右手碰觸小蘋的腹部，就算對方躲開仍不罷手，還趁機再摸一下臀部，整個過程大約3秒鐘。

法官認為，曾男與小蘋只是同事，沒有特別親密的私人交情，而且腹部屬於隱私部位，一般女性連同性觸摸都無法接受，更何況是「任意」讓異性撫摸，而且就算是要道謝，也沒必要亂摸他人的身體，因此不採信他的說詞，最終依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。