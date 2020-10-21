幫賣1億元珠寶只拿到400萬現金　台北男慘吃2年牢飯原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

57歲的王姓男子受託幫忙販售15件珠寶，總價值約1億餘元，他卻為了償還13萬元的賭債，以400萬元低價將其中8件賣給李姓珠寶商，剩下的則占為己有，再找機會變賣。雖然他事後表示願意賠償，但日前仍被台北地院法官依侵占罪判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲賣家委託販售的珠寶總價值約1億餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，有盜匪、強盜、竊盜等前科的王男2018年8月至9月間接受某賣家委託，代為販售15件珠寶（含翡翠玉佩6塊、翡翠戒指1枚、戒指2枚、翡翠玉墜3枚、耳環1對、翡翠項鍊2條），並約好要以總金額4000萬元為代價，將這些珠寶賣給某知名企業集團成員。

然而，這場買賣最後並未成交，王男為了償還自己的13萬元債務，2018年9月7日前往台北市某珠寶行，將6塊翡翠玉佩、1枚翡翠戒指和1枚戒指（總價值約1430萬元）賣給李姓珠寶商，換取400萬元現金報酬，之後再把剩下比較昂貴的8件珠寶以同樣方式變賣轉手。

▲王男變賣別人的珠寶還賭債。

後來事跡敗露，檢警也在同年9月12日於李姓珠寶商的店裡扣得其中7件珠寶。王男落網之後坦承所有犯行，並強調對賣家很抱歉，只是有些變賣的珠寶下落不明，「如果沒有拿回來，我回去也會賠償。」

台北地院法官認為，雖然王男犯後態度尚可，但他侵占的珠寶價值甚鉅，賣家所受損害非輕，雙方至今也未能達成和解，考量到他入監前月收入約10萬元，未婚無子，家中只有母親需要扶養，最終依侵占罪判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。