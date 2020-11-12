　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果,Apple,iPhone,iPhone 12,iPhone 13。（圖／記者謝仁傑攝）

▲iPhone 13 傳出會使用更高階的顯示器，可望再節能高達20％。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

儘管 iPhone 12 才剛上市，但關於明年蘋果的 iPhone 13 傳聞和預測又已逐漸傳出，或許這就是蘋果的魅力吧！據傳 iPhone 13 顯示器的功耗可望較 iPhone 12 搭載的 OLED 顯示器還要更低，提升手機整體續航力。

據韓媒《THEELEC》一份新報告顯示，LG 正準備使用一種稱為 LPTO 的技術，為明年的 iPhone 創建一種新型的 OLED 面板，由於這項技術將會使螢幕更節能，功耗可能比 iPhone 12 再低 10％～20％。

《THEELEC》報告指出，從低溫多晶矽（LTPS）到低溫多晶矽氧化物（LTPO）的微小變化，LG Display 還將提高蘋果專用的有機發光二極管（OLED）面板工廠生產線的生產速度。

由於傳蘋果計劃將 LTPO 顯示技術應用在明年的高階 iPhone 機型，另一方面，最大競爭對手三星已推出螢幕刷新率達120Hz 的高階顯示器，蘋果既然運用更節能的技術在高階機型上，或許有望看到明年的 Pro 機型具備 120Hz 的螢幕刷新率。

＃ 對面的女孩看過來～～

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
李李仁請辭《請問 今晚住誰家》　男神接棒主持
雙11降價超便宜？　貼上網址「歷史價格」全揭露
快訊／淡海新市鎮大樓工人疑踩空　8樓摔至B3慘死
日大學研討會綑綁正妹示範「束縛」！　渾圓全露出直播遭下架
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12 mini和12 Pro Max開箱體驗：初階與進階用戶的手機

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

《ezPay簡單付》前進台灣大車隊　掃碼付車資送10%現金回饋

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上　追劇無負擔

M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

Mac首搭蘋果自研M1晶片　仍有英特爾晶片版可選！

蘋果新MacBook性能大升級！可惜鏡頭解析度只有720p

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

iPhone 12 mini和12 Pro Max開箱體驗：初階與進階用戶的手機

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

《ezPay簡單付》前進台灣大車隊　掃碼付車資送10%現金回饋

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上　追劇無負擔

M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

Mac首搭蘋果自研M1晶片　仍有英特爾晶片版可選！

蘋果新MacBook性能大升級！可惜鏡頭解析度只有720p

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

前三名才能換新手機！她怒噴「努力過了不能通融嗎」　引爆鍵盤戰

臉書傳桃園超商「隨機傷人」事件　真相：男1打2持鎖匙攻擊

把握免運最後一天！　寵物雲商城滿額抽頭獎「5天4夜郵輪套房」頭獎等你拿！

貧窮線再上修！台北市民「月收低於2.5萬」就算中低收入戶

中信盃黑豹旗／台東高中有青少棒科班　一局被打17分很煎熬　

拜登勝選》富察／拜登必須走在川普主義的路上？

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

屋主在庭院餵浪浪！　隔幾周黑貓帶「一家大小」站一排來蹭飯

中信盃黑豹旗／台東高中三局扣倒　但三振科班比上台大還爽

台大陸生宿舍輕生　海基會：正確認家屬來台意向

3C家電熱門新聞

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

AirPods 系列破天荒降價！　折扣最高達37％

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

舊機福音！蘋果為iPhone 6推送更新

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

史上最強處理器「M1」傲視全球！　各項作業效能大躍進

「Apple Silicon」Mac電腦3大亮點　台灣售價出爐

3C達人5招教你破解山寨AirPods

真正有影！　「MagSafe雙充電器」甚至可為 AirPods 充電？

更多熱門

相關新聞

蘋果最強晶片M1問世！ 傳明年「4款Mac」可望用上

蘋果最強晶片M1問世！ 傳明年「4款Mac」可望用上

蘋果昨（11）日發表3款新Mac，以及首款為Mac而設的Apple Silicon 處理器「M1」，正式揮別Intel X86平台。蘋果在發表會上表示，過渡到自家晶片的時間大概要花上兩年，而根據今年的傳聞，有4台電腦有機會用到M系列晶片，並在明年推出。

iPhone 12 Pro Max/ 12 mini明開賣　電信祭買一送一吸客

iPhone 12 Pro Max/ 12 mini明開賣　電信祭買一送一吸客

郭明錤指玉晶光遇三大逆風

郭明錤指玉晶光遇三大逆風

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 13

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

女情緒失控砍母親

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面