iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

▲iPhone 13 傳出會使用更高階的顯示器，可望再節能高達20％。（圖／記者謝仁傑攝）



記者謝仁傑／綜合報導

儘管 iPhone 12 才剛上市，但關於明年蘋果的 iPhone 13 傳聞和預測又已逐漸傳出，或許這就是蘋果的魅力吧！據傳 iPhone 13 顯示器的功耗可望較 iPhone 12 搭載的 OLED 顯示器還要更低，提升手機整體續航力。

據韓媒《THEELEC》一份新報告顯示，LG 正準備使用一種稱為 LPTO 的技術，為明年的 iPhone 創建一種新型的 OLED 面板，由於這項技術將會使螢幕更節能，功耗可能比 iPhone 12 再低 10％～20％。

《THEELEC》報告指出，從低溫多晶矽（LTPS）到低溫多晶矽氧化物（LTPO）的微小變化，LG Display 還將提高蘋果專用的有機發光二極管（OLED）面板工廠生產線的生產速度。

由於傳蘋果計劃將 LTPO 顯示技術應用在明年的高階 iPhone 機型，另一方面，最大競爭對手三星已推出螢幕刷新率達120Hz 的高階顯示器，蘋果既然運用更節能的技術在高階機型上，或許有望看到明年的 Pro 機型具備 120Hz 的螢幕刷新率。

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