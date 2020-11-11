香港立法會4名議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭！

▲香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大常委會11日宣布已決議「宣揚或支持港獨」的香港立法會議員即時喪失議員資格，隨後，香港政府便公告4名民主派議員被取消資格。對此，香港民主派立法會議員下午召開記者會，宣布全部民主派議員12日將遞交請辭信。

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉在記者會上表示，中央做法非常荒謬，放棄《基本法》、放棄一國兩制，「根據人大的決議，議員連監察政府施政都可能被取消議員資格，更離譜的是完全授權特首，只要特首覺得議員或公務員的行為不符合『愛國者』標準，就可以行使權力。」

胡志偉指出，人大的決議從根本上破壞了三權分立，特首緊握大權，與《基本法》設計背道而馳，「立法會按照《基本法》就有責任監督政府施政，立法會有權制衡政府，但港府卻主動向中央提請處理立法會問題。」

胡志偉認為，香港政府及中央政府漠視三權分立設計，林鄭月娥早前還公開說香港沒有「分立」，所以尋求中央破壞三權分立，「從今天開始香港無法宣稱擁有一國兩制，一國兩制正式宣告死亡。」

胡志偉強調，面對新格局，民主派決定所有人「齊上齊落」總辭，但不會因此而灰心，將持續堅持信念，即使前路漫長，也會尋找新路徑，在民主道路繼續向前，集體離開議會後，會在各自崗位上，繼續承擔要走的民主路。