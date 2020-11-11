審預算發言冗長被要求制止？　台南原住民議員飆罵！

▲台南市議員蔡育輝說，谷暮.哈就情緒失控，對著國民黨議員大罵15分鐘，提清點人數散會動議剛好而已。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團指出，11日進行民族事務委員會預算審查，國民黨全力支持原住民預算，但原民出身的議員谷暮.哈就，光是1筆預算發言8次，不針對預算實質審查，發言猶如政見發表個人秀，為讓民政局預算進入審查，王家貞提停止討論動議徵求大會同意，谷暮.哈就氣憤飆罵藍營議員。

國民黨團書記長王家貞指出，不分黨派大家對原民預算是全力支持，也全力支持兩位原民議員審預算，現在進入預算審查，議員職責是監督審查，每位議員都可以針對預算提出不同看法，這就是民主政治，不要每逢有議員提不同看法，就劍拔弩張甚至肢體衝撞，台南市議會既然被評定表現第1名，就該有第1名的風範，今天就是看到谷暮.哈就失控，認為應冷靜才提出散會動議，隔日再審。

蔡育輝表示，原住民去年獎補助費和業務費等預算3555萬元，今年增加到5259萬元，增加48％，在野黨的國民黨議員全力支持，黨籍議員沒有任何人反對，沒有人提出刪或減半毛預算，全力支持原住民爭取他們的權益，從10日下午到11日下午，都儘量不發言讓兩位原民議員暢所欲言，但不同意議員不依議事規則開會實質審查預算，發言全在標榜個人的政績，甚至在議事堂教訓官員。

蔡育輝說，谷暮.哈就1筆原民預算就發言8次，國民黨團為了讓預算審查能順利進入民政局預算，因為全市37區的區長和民政官員來了4天，怎麼審都還審不到民政局預算，提出停止討論動議，不讓全市區公所業務空轉，國民黨團作法何錯之有，不明白谷暮.哈就為何情緒失控，對著國民黨議員大罵15分鐘，提清點人數散會動議，只是剛剛好而已。

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