買早餐回家目睹「妻兒3人被抬出」　全家圖寫對不起！人夫崩潰

▲買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」，人夫崩潰嘶吼。（圖／翻攝中國報）

圖、文／CTWANT

香港一名36歲朱姓人夫10日早上結束通宵的工作後，買了4份早餐，準備回家和妻兒一起享用，沒想到竟目睹妻兒的遺體被抬出大樓，當下他情緒崩潰，坐在走廊上痛哭且大聲嘶吼「我家人都沒了！」

根據《中國報》報導，朱男與妻子於2008年結婚，婚後育有一對子女，分別為就讀五年級的10歲兒子和就讀一年級的6歲女兒，而他的妻子是中國人，於7年前移居香港，目前沒有工作，負責照顧孩子，一家四口相當幸福。

9日上午10時許，朱男離家上班，當時並未發現妻兒有何異樣，且凌晨2點時還有看見妻子在通訊軟體上線。沒想到10日上午7時50分，鄰居聞到走廊有異味，懷疑是煤氣洩漏，趕緊報警，警方抵達後發現洩漏源頭為朱男的家，但敲門卻無人回應，只能破門而入，發現母子3人在兒子的房間內吸入過量煤氣昏迷不醒，經送醫急救後3人皆不幸喪生。警方還在現場發現，桌上放著一幅「一家四口」的小朋友繪畫，旁邊放著一張紙條寫著「對不起」。

剛結束通宵工作的朱男，買了4份早餐要回家和妻兒一起享用，沒想到竟目睹妻兒屍體被抬出，當場哭倒在地，且表示不明白太太為何走上絕路，並自責是因自己通宵工作，生活日夜顛倒，忽略了太太。目前警方初步確認夫妻間沒有金錢或感情問題，懷疑可能和母親緊張孩子學業有關。

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