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單親媽帶4歲女兒跑外送　累到趴睡機車上！催淚畫面曝光

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（圖／翻攝沸點視頻）

▲中國安徽一位單親媽媽帶著4歲女兒辛勤跑外送，感動無數網友。（圖／翻攝沸點視頻）

圖、文／CTWANT

中國安徽一位單親媽媽帶著4歲女兒辛勤跑外送，天冷時，女兒就趴在機車上睡著，原來媽媽正和丈夫打離婚官司，擔心女兒在家沒人照顧，但又不能沒了收入，因此才帶著女兒一起跑外送，影片曝光後令網友相當感動。

綜合陸媒報導，近日一段女外送員帶著4歲女兒送外賣的影片在網路爆紅，原來這位媽媽正在打離婚官司，獨自一人帶孩子、賺錢養孩子，因擔心女兒放學回家後沒人照顧，會一直玩手機，所以晚上跑外送時都會讓女兒坐在後座，帶著她一起跑單。

（圖／翻攝我們視頻）

▲跑外送的過程中，女兒有時會很高興的幫忙拿東西；有時候累了，就直接趴在機車上睡著了。（圖／翻攝我們視頻）

但天氣越變越冷，為了避免孩子感冒，她也特地準備了毛毯、外套等道具。跑外送的過程中，女兒有時會很高興的幫忙拿東西；有時候累了，就直接趴在機車上睡著了，母親看到此畫面，內心難免有些不捨和心疼。

影片曝光後，引起許多網友關注且相當感動，紛紛留言「看了特別感動」、「辛苦了」、「生活大不易，大家都辛苦了」、「加油，注意安全」、「認真的媽媽，孩子也懂事」。

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