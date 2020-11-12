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川普輸贏還有4大關鍵日！　前外交官曝共和黨現況：真的還很有戲

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國大選上周結束，由民主黨拜登勝出，現任總統川普則尋求法律途徑，力搏翻盤。台灣前駐紐西蘭代表介文汲點出接下來還有4個關鍵日期，而且共和黨現在是群情激憤，「真的還很有戲」，假如川普陣營真的抓出弊端，影響範圍就會擴大，最終可能會把法律事件變成政治事件。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普不願意承認目前落後拜登的狀態，堅持選舉存在舞弊的事實。（圖／路透，下同）

介文汲在11日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，接下來大家要提心吊膽的時間其實很長，美國大選第一個關鍵日期是12月8日，這一天各州要清算選票，等於是要做出一個決定，因為決定以後，他們12月14日選舉人投票時才有所依據，「美國大部分都是勝者全拿，就是說你這州贏了，所有的選舉人票就投給其中一人，你就是贏的那個候選人」，至於如何認定，之前是由各州的選務單位來處理，12月8日到14日之間如果有爭議，還有一些緩衝時間，所以這兩個日期很關鍵。

介文汲接著指出，假如12月14日之後選舉人團還沒辦法投票，就會繼續亂到明年的1月20日，要是依舊沒有辦法投的話，美國的國會，眾議院跟參議院就要出來選舉了，眾議院選總統、參議院選副總統，所以美國很有可能選出不是同一個黨的總統、副總統，如果再繼續僵持不下，那就只能先由眾議院議長、民主黨的國會頭號人物裴洛西（Nancy Pelosi）暫時擔任美國總統了，「真的還很有戲。」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西。

至於川普是不是真的輸定了，介文汲分析，川普目前是寄望於官司，他要求重新計票，因為美國這個國家很大，有些地方開出來的票差距天壤之別，部分少數族群地區裡面也是真的很亂，「他們很了解美國，這裡面只要好好查的話，總是可以查出一點問題。」

介文汲說，大部分的美國主流媒體是不會報導共和黨的好事，依據朋友在電子郵件中透露的美國現狀，共和黨現在是群情激憤，而且川普陣營認為大選有弊端，要是真的抓到就可以把事情擴大，一個法律事件最後就會變成政治事件。

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