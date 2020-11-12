台最大盜版網「也被抄家」！警揭幕後藏鏡人　20影音網列下波名單

▲劇迷網提供的影音內容種類相當多。（圖／翻攝自劇迷網）

記者曾羿翔／綜合報導



《楓林網》日前被警方查破後，《劇迷網》取代位置成為台灣盜版網站最大龍頭，目前主機被查獲架設在美國，警方透過IP位置與電信流追查，發現幕後藏鏡人疑似是某國立大學的高材生，目前已經鎖定對象並已聯絡美方，望能夠得到跨海協助破案。

根據《東森新聞》的報導，楓林網被查獲之後，警方除了鎖定劇迷網以外，包括99酷播、中國人線上看等，共計20個盜版影音平台都在警方查緝的下一波名單中。劇迷網提供的影音內容種類相當多，涵蓋歐美、韓國、日本、中國大陸等連續劇，還有電影以及卡通動漫。

曾是全國最大盜版影劇平台《楓林網》日前被桃園檢方偵破，被告陳姓、莊姓2人都是台大碩士生涉嫌結合大陸同夥，聯手經營《楓林網》，將未經授權的熱門電影、各國火紅戲劇下載後放置到雲端，讓網友能夠免費觀看。經過數月調查，2台大碩生前後5年賺取暴利金額達7600萬，9日依違法著作權法被起訴。

▲警方逮捕架設楓林網的兩名高材生。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，刑事警察局電信偵查大隊追查後還透露，楓林網播放「敗犬女王」、「世間情」等台劇，日劇則有「東京大酒店」，以及「與神同行」、「七月與安生」等電影，侵權高達10億元。檢警已查扣陳男、莊男名下2棟位於桃園市八德的透天厝、美金保單等財產。