雙11一日加碼　100台PS5晚間23:11限量開搶

▲電商平台在雙11一日加碼開放預購PS5。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

衝刺雙11購物節，生活市集今（11/11）加碼祭出Sony PS5系列限量預購、免運開跑，共計上架200台，上午11:11場次一開賣，5分鐘內立即售罄，沒搶到的可把握晚間23:11，同樣推出70台PS5主機、30台PS5數位版主機供搶購，每個帳號限搶一次。

生活市集表示，此次開放預購的PS5包含光碟版及數位版，售價分別為15,980元、12,980元，皆贈Sony原廠一年保固服務。此外，即日起至11/15下單消費刷永豐銀行信用卡，累積分期滿10,000元再送限量刷卡金1,122元，若再搭配站上「11/11限定全天登記回饋5%集集點」活動，等同購買一組PS5最高有機會再享近2,000元回饋。

東森購物11日也有多項加碼，除擴大東森幣折抵，最高可以100%全用東森幣折抵，透過LINE導購還有LINE POINTS全天5%回饋無上限，若再搭配站上23家銀行信用卡最高回饋25%，加疊起來，最多可拿30%回饋，買3C、家電特別划算。

以目前話題正夯的iPhone 12 128G為例，原價28,500元，雙11特價27,666元，搭配Line 5%回饋、刷卡、東森幣折抵使用及結帳後再回饋，換算可獲得近萬元回饋，免1萬9就能換新機。Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器（紅色）原價16,900元，雙11特價9,999元，總計回饋4,865元。Switch公司貨主機電量加長版原價9,780元，雙11特價8,880元，下單則是可倒賺6,235元。