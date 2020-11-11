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網購口紅送女友！到貨秒被罵「沒誠意」　他一怒竟揪出6億驚天巨案

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（圖／Pixabay）

▲每年雙11很多美妝的價格都超殺。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

雙11到了，又是瘋狂囤貨的好時機，但在網路上購物卻也比實體店面的風險要多。大陸一名男子網購了兩支名牌口紅送女友，沒想到收到卻發現是仿冒品，讓他氣得報案。警方循線追查，發現賣家背後有龐大集團，共逮補了52名嫌案，涉案總金額高達人民幣1億4千萬元（約台幣6.1億元）。

客服向小豪保證是專櫃正貨。（圖／好看視頻）

▲客服向小豪保證是專櫃正貨。（圖／好看視頻）

綜合陸媒報導，男子小豪為了討女友歡心，特地在網路上購買兩支名牌口紅，每支還要人民幣208元（約台幣911元），付款之前還向客服確認，絕對是正貨。小豪收到口紅立刻送給女友，但卻被罵他送禮超級沒誠意，「第一支顏色不對，第二支包裝有問題。」

小豪發現自己花大錢竟還買到假貨，一氣之下選擇報警。警方受理此案，懷疑這間網路店面偽造名牌的授權書，立刻展開大動作調查，在長沙、株洲、廣州、汕頭和蘇州等五個城市同步突擊。

小豪購買的口紅在網購價格相差非常大。（圖／淘寶網）

▲小豪購買的口紅在網購價格相差非常大。（圖／淘寶網）

販賣假貨的店家沒想到警方會上門，大批的仿冒品連銷毀都來不及，就這樣被警方查獲了十多萬件，還有52名嫌犯當場被逮補。警方表示，這些化妝品不僅僅是假貨，而且抽檢後發現重金屬嚴重超標，長期使用會對身體產生危害。

網購非常便利，但永遠都有不肖商人投機取巧，想要靠假貨賺大錢，警方呼籲民眾上網買東西應該要多加留意、查證，避免買到假貨，店家也應該要走正規管道營利。

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