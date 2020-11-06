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提告逾時效！中石化安順廠戴奧辛汙染　第二波僅39人獲償1437萬

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▲中石化台南安順廠區戴奧辛汙染國賠案第二波，台南地院6日宣判，其中39人獲賠共1437萬5千元，經濟部無負國家賠償責任而免賠，可上訴。（圖／記者林悅攝）

▲中石化台南安順廠區戴奧辛汙染國賠案第二波，台南地院6日宣判，其中39人獲賠共1437萬5千元，經濟部無負國家賠償責任而免賠。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

中石化台南安順廠區戴奧辛汙染國賠案第二波，台南地院6日宣判，原告229人中提出1.3億國賠案，有190人因逾請求時效而被駁回，39人獲賠共1437萬5千元，經濟部無負國家賠償責任而免賠，可上訴。

台南地院行政庭長林福來指出，有關中石化台南安順廠區戴奧辛汙染國賠案，6日下午5時宣判，當事人原告陳姓民眾等229人，控告被告中石化公司、經濟部，因安順廠及附近之環境遭受戴奧辛污染，導致原告體內血液戴奧辛濃度偏高，健康權、身體權或居住品質之人格法益受到侵害，被告中石化公司為與台碱公司合併後承續之公司，應承受台碱公司之權利義務責任。

另被告經濟部則於被告中石化公司民營化前，為國營事業之主管機關，其所屬公務員怠於執行職務行使公權力，應負國家賠償責任。

中石化抗辯指出，安順廠於台碱公司與被告中石化公司合併以前，即已關閉，被告中石化公司從未在安順廠從事生產，台碱公司並生產五氯酚鈉產生之戴奧辛化合物，排放於安順廠附近水域之行為。且自1985年起，即已開始監測安順廠附近地下水、海水儲水池底泥含汞量；自2001年1 月起，並陸續將安順廠廠內及草叢區受戴奧辛污染土壤挖除，並未任由污染持續擴大。原告血液中之戴奧辛濃度，或罹患第二型糖尿病、癌症，應非受安順廠之污染所致。另原告之侵權行為損害賠償請求權，已超過請求時效而消滅。

經濟部抗辯指稱，被告經濟部所屬公務員應無怠於執行職務之行為，且原告之損害賠償請求權，已超過請求時效而消滅。

合議庭認為中石化公司部分：台碱公司未妥為清除事業廢棄物，違反1974年廢棄物清理法第19條之保護他人之法律，且已侵害原告或直接被害人居住品質之人格法益、健康權、身體權及部分原告之身分權。被告中石化公司為時效抗辯，並無違反誠信原則，部分原告請求尚未超過時效外，其餘原告請求部分已逾時效。


而經濟部依國營事業管理法等相關法規，並無對經濟部所屬公務員應執行職務之作為義務有明確規定，且未賦予經濟部所屬公務員作為或不作為之裁量餘地，尚難認經濟部有何國家賠償法所定之國家賠償責任可言。原告對經濟部之請求，於法無據，應予駁回。

合議庭判決認定，符合請求時效的原告39人請求被告中石化公司給付金額判准共計1437萬5千元及法定遲延利息，其餘原告之請求，為無理由，應予駁回。

據了解，中石化台南安順廠區戴奧辛汙染案首批，當地超過300位居民主張因此罹患癌症等多項疾病，提告求償國賠共3.4億餘元，一審判決中石化與經濟部應連帶國賠1.6億餘元，創下國內首件戴奧辛汙染國賠紀錄，二審雖加碼判賠到1.9億餘元，但免除經濟部國賠責任，全案上訴最高法院，判中石化需賠400多人共1.8億餘元確定，經濟部則免賠確定。

本案與前案之被告均為中石化公司、經濟部；主張的被侵害事實亦與前案同，原告除謝姓民眾與前案相同之外，其餘原告均非前案之原告（謝姓民眾於本案主張之被侵害事實係前案事實審言詞辯論終結後，始行顯現之後遺症所生損害，未違反一事不再理原則）。本案與前案均判決經濟部無庸負國家賠償責任。本案與前案認被告中石化公司應負侵權行為損害賠償責任，惟本案僅有39位原告之權利為合於時效，可以請求，其餘原告（190位）則不可請求。

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