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駕駛挨罰闖紅燈曝3張照問：哪裡闖？　居民揭密「35公尺藏2陷阱」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

一名轎車駕駛上月18日開車行經南投縣名間鄉彰南路，明明從行車紀錄器畫面看起來並沒有闖紅燈，事後卻收到一張罰單，讓他十分疑惑，不明白究竟是哪個動作被認定為闖紅燈。對此，當地居民解答，在這個短短只有35公尺的路口其實有兩個紅綠燈，駕駛有可能是沒有注意到才會誤闖。

挨罰闖紅燈，駕駛傻眼問「哪裡闖？」（圖／翻攝自東森新聞）

▲路口紅燈。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

在行車紀錄器畫面中，只見第一張清楚拍到路口紅燈，接著一輛深色轎車從畫面左側開進來，最後轎車在路口停止線前停下。但就是這一組照片讓駕駛感到相當疑惑，雖然事後被檢舉闖紅燈，但不論他怎麼看，都看不出來究竟是哪裡闖了紅燈，甚至一度懷疑是眼睛業障重，後續不排除會提出申訴，替自己討回公道。

挨罰闖紅燈，駕駛傻眼問「哪裡闖？」（圖／翻攝自東森新聞）

▼▲駕駛在紅燈前停下卻挨罰。

挨罰闖紅燈，駕駛傻眼問「哪裡闖？」（圖／翻攝自東森新聞）

不過，有當地居民向《東森新聞》解釋，駕駛之所以會被檢舉開單，是因為事發路口太窄，35公尺就有兩個紅綠燈，應該是闖了第一個紅燈沒有發現，一直開到董門巷的紅燈才停下，因此挨罰。

另外，南投警分局五組組長李明杰也在報導中表示，事發的小巷口紅綠燈是連動的，挨罰的駕駛從左側超越檢舉人，所以被認定為闖紅燈。由於一切都有行車紀錄器證明，駕駛恐怕還是得乖乖繳交1800元的罰款。

▼事發路口紅綠燈其實有兩座。

挨罰闖紅燈，駕駛傻眼問「哪裡闖？」（圖／翻攝自東森新聞）

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