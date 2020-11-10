休旅車彎道「神風式超車」撞民宅　車頭起火成廢鐵！駕駛骨折送醫

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名蔡姓男子，10日中午左右，駕駛休旅車行經公館鄉苗119甲線時，疑似超車車速過快，於路口彎道失控，直接衝撞民宅外牆，休旅車車頭當場變形並起火燃燒，屋主聞聲後急忙拿出滅火器忙滅火；而肇事駕駛蔡男則是右腳踝骨折送醫，至於詳細意外原因，還需釐清。

▲蔡男疑似車速過快，超車不慎撞上民宅外牆，車頭扭曲變形，隨後起火燃燒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據路口監視器顯示，蔡男駕駛1部7人座休旅車，行經公館鄉苗119甲線時，加速要超過前方1輛小客車，就在苗25線路口前，休旅車準備加速左轉，但因速度太快轉不過彎，竟失控直撞上路邊民宅外牆，休旅車車頭隨即冒出陣陣白煙，接著竄出火舌，遭撞屋主發現後，趕緊衝回屋內拿起滅火器滅火。

▲▼火勢雖被屋主拿滅火器控制住，但車頭還是被燒成廢鐵般，所幸駕駛沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後，立即派遣苗栗與公館分隊前往處理，抵達時火勢已被屋主滅火器先行控制住，但車頭已經燒成廢鐵；救護人員趕緊將蔡姓駕駛救出，所幸只有右腳踝骨折送醫，至於詳細肇事原因，還需警方進一步了解中。

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