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社會 社會焦點 保障人權

停紅燈看手機13秒！女騎士回警一句「不要」挨罰1萬　結局逆轉

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記者黃翊婷／台北報導

孫姓女子今年7月9日傍晚5時許騎車行經台北市大度路3段與立德路口，停等紅燈時拿出手機檢查是否有人打電話來，沒想到卻被蔡姓警員叫到旁邊，她自認沒有觸法，於是在路口號誌燈轉為綠燈後騎走，事後卻收到一張1萬元的罰單，還要被吊扣駕照6月，氣得提出行政訴訟，最後成功獲得勝訴，守住錢包。

女騎士停紅燈看手機13秒挨罰1萬。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

孫女在判決書中提到，當日在事發路口停等紅燈時，警員距離她大約有1、200公尺，過了一會兒對方穿過車陣走了過來，開口就要求靠邊停一下，詢問要做什麼也沒有說明，於是回了一句不要，並隨著前方車潮騎走，「我沒有酒駕或重大違規，哪來的不服取締行為？如果我當下有逃跑企圖，又何必等到綠燈才騎走？」至於為何要在等紅燈時拿出手機，也是為了確認有沒有人打電話來，只是一時性的行為，並未影響交通，警方一口氣開罰1萬元、吊扣駕照6月，顯然太超過了。

台北市交通事件裁決所則表示，在密錄器採證影片中，孫女拿著手機操縱螢幕介面，此時蔡員從人行道走向車陣，她抬頭發現後立即收起手機，過程大約有13秒，接著蔡員以明確手勢、口頭告知方式進行攔停，她卻沒有停靠路邊接受稽查，而是在綠燈之後直接騎走，警員依法製單舉發並無不妥。

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲部分騎士會趁著停紅燈的空檔看一下手機。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

蔡姓警員也證稱，當時因為看到孫女在玩手機才會慢慢走過去，「我看到的情景，就是當時她手持手機，用手一直按，我接近她時，就將手機放在機車前面置物的地方，我請她靠邊停，她明確告訴我『不要』，就直接騎走。」

不過，士林地院法官勘驗密錄器採證影片，發現蔡員距離孫女相當遠，當下能否看出是在玩手機，顯然有疑慮，再者當時車陣相當長，她拿手機的行為只有短短幾秒鐘，而且在綠燈亮起前12秒就收起來，因此難以認定有危害駕駛安全的行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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