臨停讓老婆下車買水果　他「往前開50公尺再加速」挨罰2萬扣照6月

記者黃翊婷／台北報導

江姓男子去年9月14日下午4時許駕駛小貨車行經新北市某路段，並違規臨停在路邊讓妻子下車買水果，正巧被淡水警分局警員撞見，沒想到他竟然不顧警員拍窗阻攔，直接加速將車開走，事後不僅挨罰違停，更因為拒檢吃上一張2萬元的紅單，還要吊扣駕照6個月。他不滿提出行政訴訟，日前則被士林地院法官打臉駁回。

▲警員拍打江男駕駛座的車窗仍被無視。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

江男在判決書中主張，事發當日是為了讓妻子下車買水果，才會臨停路邊，警員上前提醒後，他等到路口號誌變成綠燈就慢慢駛離現場，大約往前開了50公尺，就從後照鏡看到妻子慢跑追上來，還一邊向警員道歉，「當時正值下班時間，車多擁擠，我又趕著去醫院探望親友，就開車離去，並非拒絕停車接受稽查而逃逸」，所以提出告訴希望能夠撤銷違停和拒檢的處分。

新北市政府交通事件裁決處則表示，江男違規臨停在先，警員在車子旁邊站了6秒鐘，他還是不願離開，一聽到警員敲窗要求出示證件，卻馬上駕車離去，當時警員是徒步執行勤務，沒有交通工具可以使用，只能先記下車號、車型等資料，再進行舉發。

▲江男聲稱臨停路邊是要讓妻子去買水果。

新北市政府交通事件裁決處指出，當時警員穿著反光背心、手持指揮棒，還有敲打車窗要求將男接受稽查，能做的事情都做了，依照一般經驗法則，他不可能不知道這是警方的攔查，卻還是選擇加速駛離現場，主觀上就是故意的。

士林地院法官勘驗警方的採證光碟，確認江男的確在紅色實線上臨時停車，而且一共違停兩次，警員上前要求出示證件，他也多次打開駕駛座的車窗對話，等到妻子回來並上車，他仍不理會警員的要求，直接加速駛離現場，的確有拒絕攔查並逃逸的行為，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。