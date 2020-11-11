「生病要用啤酒沖洗大小腸」　酒駕男買一包泡麵代價9萬元

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓男子先前因為酒駕挨罰，今年5月14日中午12時許在家中飲用啤酒，接著騎車到附近商店買泡麵，結果因為沒扣好安全帽帶被警員攔查，當場抓包酒駕，一審被判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。他不滿提出上訴，聲稱是因為生病才需要用啤酒沖洗大小腸，但屏東地院法官不採信，最終駁回上訴。

▲呂男先前曾因酒駕挨罰。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關）

一審判決書中提到，呂男5月14日上午先是在家飲用啤酒，大約一小時後才騎上機車外出，行經屏東巿某路段時，因為沒有扣好安全帽帶被攔查；警員聞到他身上散發酒味，於是進行吐氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.32毫克，明顯超標。

呂男一審被判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，他不滿提出上訴並辯稱，「我多年來身患重大疾病，要用啤酒沖洗大小腸，案發前在家中飲用啤酒，然後騎車前往村內100公尺左右的商店買泡麵」，沒想到因此挨罰，加上他在經濟方面有困難，真的無力繳納罰金，所以希望可以從輕量刑。

▲呂男酒後騎車去買泡麵，剛好遇到警員攔查。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，屏東地院法官並不採信呂男的說詞，加上他之前因為酒駕被判處有期徒刑2月，緩刑2年，還要向公庫支付2萬3000元確定，如今再度酒駕，顯然是心存僥倖、沒有好好悔悟，自然不宜輕縱。

法官接著說，一審是在考量過呂男的經濟狀況後，才進行量處刑期，結果未逾越法定範圍，只比最低法定刑（有期徒刑2月）略高一點，沒有濫用職權的疑慮，當然也沒有量刑過重的狀況，最終裁定駁回他的上訴，全案仍可上訴。

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